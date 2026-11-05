Ισραήλ: Τα αραβικά κόμματα στηρίζουν Άιζενκοτ για πρωθυπουργό -Συγκεντρώνουν 67 βουλευτές, έξι πάνω από την πλειοψηφία - iefimerida.gr

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Ισραήλ, καθώς η αραβική συμμαχία «Κοινή Λίστα» αποφάσισε να στηρίξει τον Γκάντι Άιζενκοτ για την πρωθυπουργία της χώρας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κοινή Λίστα αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει τον Γκάντι Άιζενκοτ, με κύριο στόχο να εμποδίσει την επιστροφή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην εξουσία, απαντώντας στο σχετικό δημόσιο αίτημα για πολιτική αλλαγή στο Ισραήλ.

Το κόμμα υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης, παρά την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον Νετανιάχου και την υποκίνηση εναντίον των Αράβων πολιτών, θεωρώντας την κίνηση απαραίτητη για τη νομιμοποίηση των επιλογών τους.

Η στρατηγική επιδίωξη είναι να διευρυνθεί η διαφορά μεταξύ Άιζενκοτ και Νετανιάχου, ενισχύοντας έτσι τις πιθανότητες για τον σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης χωρίς τον απερχόμενο πρωθυπουργό.

Με την κίνησή της, η Κοινή Λίστα εκτιμά ότι περιορίζεται σημαντικά το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ένα σενάριο που θα μπορούσε να διατηρήσει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην εξουσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, προαναγγέλθηκε ότι θα προτείνουν επισήμως τον επικεφαλής του κόμματος Γιάσαρ στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Η απόφαση διαμορφώνει νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Άιζενκοτ συγκεντρώνει πλέον τη στήριξη 67 βουλευτών της επόμενης Κνεσέτ, εξασφαλίζοντας την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Υπενθυμίζεται ότι η πλειοψηφία είναι στους 61 βουλευτές.

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Μέχρι στιγμής, το αντίπαλον δέος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη περισσότερων μελών της Κνεσέτ από τον νυν πρωθυπουργό.

Η νέα εξέλιξη πάντως δεν σημαίνει ότι τα κόμματα που τον στηρίζουν θα συμμετάσχουν τελικά στον κυβερνητικό του συνασπισμό.

Στόχος η αποτροπή επιστροφής Νετανιάχου στην εξουσία

Η Κοινή Λίστα ανακοίνωσε ότι η ομόφωνη απόφαση των τριών συνιστωσών παρατάξεών της ελήφθη «ως απάντηση στο δημόσιο αίτημα να αποτραπεί η επιστροφή του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του στην εξουσία».

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Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης προς τον Άιζενκοτ, παρά την έως τώρα αδυναμία του μπλοκ της αντιπολίτευσης να επιδείξει επαρκή διάθεση να «αντιμετωπίσει την πολιτική του Νετανιάχου, καθώς και να καταπολεμήσει την υποκίνηση εναντίον των Αράβων πολιτών και τις προσπάθειες υπονόμευσης της νομιμότητας των πολιτικών τους επιλογών».

«Παρότι ο Άιζενκοτ έχει λάβει περισσότερες συστάσεις από τον Νετανιάχου, θεωρούμε σημαντικό να διευρυνθεί η μεταξύ τους διαφορά», αναφέρει η Κοινή Λίστα, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιθανότητες αλλαγής κυβέρνησης και να περιορίσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η οποία θα διατηρούσε τον Νετανιάχου στην εξουσία.