Το Ισραήλ κατέστρεψε την τελευταία γέφυρα που συνδέει τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με Λιβανέζο αξιωματούχο - iefimerida.gr

Η τελευταία γέφυρα που συνδέει τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ανώτερος Λιβανέζος αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Πρόσθεσε ότι η γέφυρα είχε «καταστραφεί» και ότι η πρόσκρουση την είχε καταστήσει ανεπανόρθωτη.

Στο επίκεντρο συζήτηση για εκεχειρία στον Λίβανο

Παράλληλα, το λιβανέζικο μέσο ενημέρωσης Al-Jadeed αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη διοργάνωση τριμερούς τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συνομιλία αναμένεται να αφορά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών και την έναρξη μιας διαδικασίας για την εφαρμογή μέτρων και από τις δύο πλευρές, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.