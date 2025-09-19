 Ισραήλ: Οι ισραηλινές αρχές έκλεισαν πέρασμα της Δυτικής Όχθης με την Ιορδανία ύστερα από αιματηρή επίθεση - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι ισραηλινές αρχές έκλεισαν πέρασμα της Δυτικής Όχθης με την Ιορδανία ύστερα από αιματηρή επίθεση

Δυτική Όχθη
Δυτική Όχθη © AP Photo/Nasser Nasser
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Ισραήλ έκλεισε σήμερα το μοναδικό πέρασμα μεταξύ της υπό ισραηλινή κατοχή Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας.

Αυτό σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ο οδηγός που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιορδανία για τη Γάζα, άνοιξε πυρ και σκότωσε εκεί δύο Ισραηλινούς στρατιωτικούς.

Η Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων, που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του περάσματος στη Γέφυρα Άλενμπι, ανακοίνωσε ότι το σημείο διέλευσης θα μείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Δεν έχει αναλάβει κάποια οργάνωση το χτύπημα στη δυτική Όχθη

Παράλληλα, επηρεάστηκαν και τα δύο περάσματα μεταξύ του ίδιου του Ισραήλ και της Ιορδανίας, με το πέρασμα στον Ιορδάνη ποταμό στα βόρεια να είναι κλειστό και το πέρασμα Ραμπίν στα νότια να παραμένει ανοικτό μόνο για εργαζόμενους.

Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για την επίθεση στη Γέφυρα Άλενμπι, που είναι βασική εμπορική δίοδος μεταξύ της Ιορδανίας και του Ισραήλ και η μοναδική διέξοδος για πάνω από 3 εκατ. Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη προς την Ιορδανία και την ευρύτερη περιοχή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
