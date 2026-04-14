Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος σήμερα στο Ισραήλ -«Μαζί με τις ΗΠΑ υπερασπιζόμαστε ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο Νετανιάχου - iefimerida.gr

Στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, το Ισραήλ τιμά σήμερα το Ολοκαύτωμα, ενώ οι αντισημιτικές επιθέσεις σε όλο τον πλανήτη πληθαίνουν.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα μνήμης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε την Ευρώπη ότι «πλήττεται από βαθιά ηθική αδυναμία» και ότι το Ισραήλ υπερασπίζεται τώρα την ήπειρο, «η οποία έχει ξεχάσει τόσα πολλά από το Ολοκαύτωμα».

«Η Ευρώπη έχασε τον έλεγχο της ταυτότητάς της, των αξιών της, της ευθύνης της να υπερασπιστεί τον πολιτισμό από τη βαρβαρότητα. Έχει πολλά να μάθει από εμάς», είπε ο Νετανιάχου. Μάλιστα, τόνισε, η ηθική διάκριση μεταξύ καλού και κακού μερικές φορές «απαιτεί να πάμε στον πόλεμο για χάρη του καλού, για χάρη της ζωής».

«Το Ισραήλ, από την άλλη πλευρά, δεν ξεχνά αυτή την αιώνια ευθύνη», είπε ο Νετανιάχου.

«Μαζί με τις ΗΠΑ υπερασπιζόμαστε ολόκληρο τον κόσμο»

«Μαζί με τις ΗΠΑ και μαζί με άλλες χώρες με τις οποίες δημιουργούμε συμμαχίες που θα συζητηθούν στο μέλλον, υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας -υπερασπιζόμαστε ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ στέκεται μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρώτη γραμμή του ελεύθερου κόσμου».

Μάλιστα, είπε ότι αν δεν είχαν επιτεθεί στο «κακό καθεστώς στο Ιράν», πιθανότατα «θα το θυμόμασταν με αιώνιο τρόμο όπως τα στρατόπεδα συγκέντρωση, το Άουσβιτς, τη Τρεμπλίνκα, το Μαϊντάνεκ και το Σόμπιμπορ».

Οι εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ

Μια σειρήνα δύο λεπτών θα ηχήσει σε όλο το Ισραήλ στις 10 π.μ. τοπική ώρα την Τρίτη, προκαλώντας στασιμότητα στην κυκλοφορία και την καθημερινή ζωή, καθώς η χώρα θα τηρήσει σιγή για να τιμήσει τα 6 εκατομμύρια Εβραίους που δολοφονήθηκαν στο Ολοκαύτωμα.

Άνθρωποι στέκονται όρθιοι κατά τη διάρκεια της δίλεπτης σειρήνας που σηματοδοτεί την ετήσια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, Τελ Αβίβ - Φωτ. αρχείου AP /Ohad Zwigenberg

Αμέσως μετά τη σειρήνα, θα πραγματοποιηθεί τελετή κατάθεσης στεφάνων στο μουσείο του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ στην Ιερουσαλήμ, στην οποία θα παραστούν ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα και ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ισαάκ Αμίτ, μαζί με επιζώντες του Ολοκαυτώματος και άλλους αξιωματούχους.