Ισραήλ -IDF:«Πετύχαμε σκληρό πλήγμα κατά της Χεζμπολάχ» -Νέοι βομβαρδισμοί στον Λίβανο - iefimerida.gr

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του κατάφερε "σκληρό πλήγμα" στη Χεζμπολάχ.

Οι επιδρομές συνεχίζονται και απόψε το βράδυ με αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει και χερσαία επίθεση κατά του φιλοϊρανικού κινήματος.

«Καθώς προχωράτε και επιχειρείτε στην πρώτη γραμμή, εμείς καταφέραμε χθες (Τετάρτη) σκληρό και ισχυρό πλήγμα στη Χεζμπολάχ», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ στα στρατεύματα που αναπτύχθηκαν επί του πεδίου.

Δήλωσε ότι οι μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος, συμμάχου της Τεχεράνης, είχαν "εγκαταλείψει" τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, μετά τις πρωτοφανούς μεγέθους φονικές αεροπορικές επιδρομές.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι άρχισε να βομβαρδίζει θέσεις μαχητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, λίγο μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό του συμβούλιο να αρχίσει συνομιλίες με τη Βηρυτό για τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός άρχισε να χτυπά θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», αναφέρει σύντομη ανακοίνωση του στρατού.