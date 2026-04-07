 Νετανιάχου: Το Ισραήλ χτυπά γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές στο Ιράν που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Το Ισραήλ χτυπά γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές στο Ιράν που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου / AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Ισραήλ «συντρίβει» το καθεστώς στο Ιράν με ολοένα και μεγαλύτερη δύναμη, δηλώνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Λίγες ώρες πριν την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν (στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) που θα σημάνει «τον αφανισμό ενός πολιτισμού» σύμφωνα με τον ίδιο, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του προχώρησε σε χτυπήματα υποδομών που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν με αυξανόμενη ένταση», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση. «Χθες καταστρέψαμε μεταγωγικά αεροσκάφη και δεκάδες ελικόπτερα, και σήμερα χτυπήσαμε τις σιδηροδρομικές γραμμές και τις γέφυρες που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης».

Σημείωσε ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές και οι γέφυρες χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά «πρώτων υλών για όπλα, των ίδιων των όπλων, καθώς και πρακτόρων που επιτίθενται εναντίον μας, των Ηνωμένων Πολιτειών και χωρών της περιοχής - των ίδιων πρακτόρων που καταπιέζουν και τον ιρανικό λαό».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ισραήλ δεν στοχεύει τον ιρανικό λαό, αλλά αποσκοπεί «να αποδυναμώσει και να συντρίψει το καθεστώς τρομοκρατίας που τον καταπιέζει εδώ και 47 χρόνια».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ