Επικεφαλής Εκλογικής Επιτροπής Ισραήλ: Χωρίς αποδείξεις οι ισχυρισμοί για νοθεία από τα αραβικά κόμματα - iefimerida.gr

Ο προσωρινός γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Ισραήλ, Ντιν Λίβνεχ, απέρριψε τις κατηγορίες του Λικούντ περί νοθείας στις πρόσφατες εκλογές.

Σε δηλώσεις που έκανε μετά τιςκαταγγελίες του κόμματος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς ότι οι Άραβες ψηφοφόροι αλλοίωσαν την εκλογική διαδικασία.

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Τα αραβικά πολιτικά σχήματα, το Ράαμ («Ενωμένο Αραβικό Ψηφοδέλτιο») και το Κοινό Ψηφοδέλτιο (ριζοσπαστική αριστερά), σημείωσαν απροσδόκητα θετικές επιδόσεις, καταλαμβάνοντας συνολικά 19 έδρες, σύμφωνα με τα μη οριστικά αποτελέσματα.

Το κόμμα Λικούντ κατηγόρησε τα αραβικά κόμματα για απάτη, δηλώνοντας ότι οι εκλογές «κλάπηκαν από αραβικά κόμματα που στηρίζουν την τρομοκρατία και την καταστροφή του εβραϊκού κράτους».

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, υπουργός Εθνικής Ασφαλείας και κεντρική φιγούρα της ακροδεξιάς, που στηρίζει τον Νετανιάχου, ζήτησε τη σύλληψη των ηγετών των αραβικών κομμάτων, οι οποίοι φέρονται να υποστηρίχθηκαν από το εξωτερικό.

Ο Λίβνεχ επανέλαβε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι τα αραβικά κόμματα απέκτησαν ψήφους με παράνομους τρόπους.

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Ξεκίνησε έρευνα μετά τις καταγγελίες

Ο επίτροπος της αστυνομίας, Ντάνιελ Λέβι, δήλωσε αργότερα ότι κάθε καταγγελία που σχετίζεται με τις εκλογές θα αποτελέσει αντικείμενο εξονυχιστικής και αμερόληπτης έρευνας. Εάν προκύψουν υποψίες για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, η αστυνομία θα αναλάβει αποφασιστική δράση για την αποκάλυψη της αλήθειας και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ έκανε έκκληση να μη στιγματιστεί συλλήβδην η αραβική κοινότητα του Ισραήλ.

«Οι λόγοι υποψίας πρέπει να διερευνηθούν», ωστόσο «δεν πρέπει να δυσφημούμε μια ολόκληρη κοινότητα που άσκησε το δικαίωμά της στην ψήφο», ανέφερε ο πρόεδρος σε δήλωσή του.

Ο Μανσούρ Αμπάς, ηγέτης του Ράαμ, απέρριψε εκ νέου τις κατηγορίες εναντίον της αραβικής μειονότητας για εκλογική απάτη. «Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό» δήλωσε ο Αμπάς, σύμφωνα με ανακοίνωση που απέστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπός του.

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«Το Ράαμ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό το θέμα ή οποιοδήποτε άλλο θέμα και δηλώνουμε ότι θα συνεργαστούμε πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου για να διαπιστωθεί η αλήθεια», επισήμανε.