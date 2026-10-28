Ισραήλ: Εκλογικό θρίλερ με καταγγελίες για νοθεία -Στο επίκεντρο του Λικούντ τα αραβικά κόμματα, έκκληση Χέρτζογκ για σχηματισμό κυβέρνησης - iefimerida.gr

Το Ισραήλ βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά ρευστό πολιτικό τοπίο, μία ημέρα μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το κόμμα Λικούντ καταγγέλλει εκτεταμένη νοθεία στα αραβικά εκλογικά τμήματα, ισχυριζόμενο ότι οι εκλογές «κλάπηκαν». Απαιτεί την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας και της Σιν Μπετ, προσκομίζοντας εκατοντάδες μαρτυρίες για σοβαρές παρατυπίες.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ παρεμβαίνει, καλώντας τα πολιτικά κόμματα να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Στόχος του είναι η αποφυγή μιας νέας εκλογικής αναμέτρησης ενόψει των επικείμενων διαβουλεύσεων.

Η ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων αναμένεται να καθυστερήσει, καθώς απομένει να ενσωματωθεί μεγάλος αριθμός «διπλών φακέλων» από στρατιωτικούς και διπλωμάτες. Εξαιτίας αυτού, η τρέχουσα κατανομή των εδρών παραμένει απολύτως προσωρινή.

Η πολιτική ένταση κλιμακώνεται με τη δημόσια σύγκρουση μεταξύ του υπουργού Άμυνας Κατζ και του Άιζενκοτ για τον ρόλο του στρατού. Παράλληλα, ξεκινά η κρίσιμη συζήτηση για την πιθανή συνεργασία με τα αραβικά κόμματα.

Μέχρι στιγμής, τα εκλογικά αποτελέσματα δεν δίνουν σε κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά μπλοκ τις 61 έδρες που απαιτούνται για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ οι αραβικές πολιτικές παρατάξεις καταγράφουν σημαντική παρουσία.

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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του The Times of Israel, με καταμετρημένο περίπου το 85,6% του συνόλου των ψήφων, το μπλοκ του Νετανιάχου προβλεπόταν να εξασφαλίσει 53 έδρες, το μπλοκ του Άιζενκοτ 48 και τα αραβικά κόμματα συνολικά 19 έδρες.

Το Λικούντ καταγγέλλει εκλογική νοθεία και ζητά έρευνα

Το Λικούντ του Νετανιάχου υποστηρίζει ότι η εκλογική διαδικασία επηρεάστηκε από σοβαρές παρανομίες σε αραβικά εκλογικά τμήματα και ζητά την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας, της Σιν Μπετ και της Εκλογικής Επιτροπής.

Στην ανακοίνωση που παρατίθεται από το κόμμα, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι οι εκλογές στο Κράτος του Ισραήλ «κλάπηκαν» από αραβικά κόμματα, τα οποία, σύμφωνα με το Λικούντ, υποστηρίζουν την τρομοκρατία και την εξάλειψη του εβραϊκού κράτους. Το κόμμα αποδίδει τις φερόμενες παραβιάσεις σε σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως δωροδοκία, απειλές, βία, απάτη και χρήση απαγορευμένου λογισμικού για την επηρεασμό των ψηφοφόρων.

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Το Λικούντ αναφέρει ότι παρέχει στην αστυνομία, στη Σιν Μπετ και στην Εκλογική Επιτροπή εκατοντάδες μαρτυρίες και στοιχεία, τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς του, αφορούν παρατυπίες σε πολλά αραβικά εκλογικά τμήματα.

Ειδικότερα, το κόμμα κάνει λόγο για:

Χιλιάδες φακέλους που, σύμφωνα με την καταγγελία, συνδέονται με μετρητά και ψηφοδέλτια του Ραάμ.

Απειλές και περιστατικά βίας κατά μελών των εφορευτικών επιτροπών.

Παρουσία πολλαπλών ψηφοφόρων πίσω από το παραβάν.

Ψηφοφορία με χρήση διπλών ταυτοτήτων.

Αποκλίσεις μεταξύ του αριθμού των φακέλων και του αριθμού των ψηφοφόρων.

Χρήση απαγορευμένου λογισμικού ψηφοφορίας.

Άλλες φερόμενες παρατυπίες κατά την εκλογική διαδικασία.

Το κόμμα απαιτεί από την αστυνομία και τη Σιν Μπετ να διεξαγάγουν ενδελεχή έρευνα για τις καταγγελλόμενες παρανομίες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι αποδειχθεί ότι ευθύνονται.

Παράλληλα, ζητά από την Εκλογική Επιτροπή να εξετάσει άμεσα τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα περιστατικά έχουν πλήξει καίρια την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

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Χέρτζογκ: Να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, απηύθυνε έκκληση στα πολιτικά κόμματα να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία κυβερνητικού συνασπισμού, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέας εκλογικής αναμέτρησης.

«Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποφύγουμε μια νέα προσφυγή στις κάλπες», υπογράμμισε ο Χέρτζογκ, καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις να προσέλθουν στις διαβουλεύσεις με ανοιχτό πνεύμα.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος αναμένεται να λάβει τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα από τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Νοάμ Σόλμπεργκ.

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Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τις κοινοβουλευτικές παρατάξεις, προτού αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον υποψήφιο που θα κρίνει ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσει την απαιτούμενη υποστήριξη.

Η διαδικασία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά μπλοκ δεν φαίνεται, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, να διαθέτει αυτοδύναμη πλειοψηφία.

Προβλέπονται καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της καταμέτρησης

Με την καταμέτρηση να συνεχίζεται, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή αποτυπώνουν μια δύσκολη κοινοβουλευτική εξίσωση.



Παράλληλα, σημαντικός αριθμός ψήφων δεν είχε ακόμη ενσωματωθεί στην καταμέτρηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ψήφοι που κατατίθενται σε διπλούς φακέλους, μεταξύ άλλων από στρατιωτικούς, κρατουμένους, ιατρικό προσωπικό και Ισραηλινούς που υπηρετούν σε διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έχει επισημάνει ότι η αυξημένη συμμετοχή και ο όγκος των ψήφων που απαιτούν πρόσθετη επεξεργασία ενδέχεται να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση της καταμέτρησης.

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Επομένως, οι μέχρι στιγμής κατανομές εδρών παραμένουν προσωρινές, ενώ τα τελικά αποτελέσματα θα καθορίσουν την ακριβή κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων.

Επίθεση Κατζ σε Άιζενκοτ για τον ρόλο του στρατού

Η πολιτική αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στον ρόλο της στρατιωτικής ηγεσίας, μετά την ομιλία του Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κόμματος Yashar, κατά την οποία αμφισβήτησε την πολιτική νομιμοποίηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τις εκλογές.

Ο Άιζενκοτ, απευθυνόμενος στους επικεφαλής του αμυντικού μηχανισμού και της δημόσιας διοίκησης, υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός και τους κάλεσε να ενεργούν με γνώμονα το κράτος και τα συμφέροντα των Ισραηλινών πολιτών.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ επιτέθηκε στον Άιζενκοτ, ο οποίος, μετά τη δημοσίευση των αρχικών δημοσκοπήσεων που έδειχναν μικρό προβάδισμα για το Μπλοκ της Αλλαγής, είχε απευθυνθεί στους επικεφαλής του αμυντικού κατεστημένου, υποστηρίζοντας ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός και καλώντας τους να αντισταθούν σε κάθε προσπάθεια άσκησης πίεσης.

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Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ χαρακτήρισε την παρέμβαση του Άιζενκοτ αντιδημοκρατική και αποσταθεροποιητική.

Συγκεκριμένα, ο Κατζ να έγραψε:

«Θα υπάρξει πολύ περισσότερη συζήτηση για την ντροπιαστική ομιλία χθες, σύμφωνα με την καλύτερη πολιτική παράδοση όσων προηγούνται για να τραγουδήσουν, να δηλώσουν και να στέψουν. Αλλά η έκκλησή του προς τους ανώτερους αξιωματούχους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να μην υπακούσουν στις οδηγίες του πρωθυπουργού, τις δικές μου και των εξουσιοδοτημένων οργάνων ασφαλείας, “επειδή έχουν την υποστήριξή του”, είναι μια αντιδημοκρατική και αποστασιοποιημένη δήλωση και συνέχεια της ψευδούς εκστρατείας που αυτός και οι φίλοι του διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια των εκλογών, με θέμα τις υποτιθέμενες συγκρούσεις μεταξύ του στρατιωτικού και του πολιτικού κλιμακίου σχετικά με το Ιράν.

»Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις υπήρξαν πλήρεις εταίροι στα μεγάλα επιτεύγματα κατά του Ιράν και εξακολουθούν να είναι εταίροι σήμερα σε όλες τις συζητήσεις και θα εκτελέσουν οποιαδήποτε απόφαση απαιτηθεί».

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Το κρίσιμο ερώτημα για τα αραβικά κόμματα

Η ισχυρή παρουσία των αραβικών κομμάτων στα αποτελέσματα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις επόμενες πολιτικές κινήσεις.

Το μπλοκ του Άιζενκοτ δεν φαίνεται να διαθέτει από μόνο του τις απαιτούμενες 61 έδρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό, ορισμένες πολιτικές δυνάμεις εξετάζουν τη δυνατότητα συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα, είτε μέσω συμμετοχής σε κυβερνητικό συνασπισμό είτε μέσω κοινοβουλευτικής υποστήριξης σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Ο πρόεδρος των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, έχει καλέσει το Μπλοκ της Αλλαγής να επιδιώξει συνεργασία με την Κοινή Λίστα και το Ραάμ, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία χωρίς τη στήριξή τους.

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Την ίδια στιγμή, η προοπτική συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα παραμένει πολιτικά ευαίσθητη, καθώς οι θέσεις των κομμάτων και οι δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών περιορίζουν τις διαθέσιμες επιλογές για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Οι συζητήσεις δεν αφορούν μόνο την ανάδειξη νέου πρωθυπουργού, αλλά και την κατανομή κοινοβουλευτικών θέσεων, τον έλεγχο της ημερήσιας διάταξης της Κνεσέτ και τις δυνατότητες διαμόρφωσης πλειοψηφιών για κρίσιμες αποφάσεις.