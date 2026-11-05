Ισραήλ -Χέρτζογκ: «Την Κυριακή θα ανακοινώσω ποιος αναλαμβάνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης» -Το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων - iefimerida.gr

Την ερχόμενη Κυριακή αναμένεται να ανακοινώσει ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, την απόφασή του για την ανάθεση της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης, έπειτα από τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους όλων των πολιτικών παρατάξεων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν αίρει το βέτο του για τη συμμετοχή υπερορθόδοξων κομμάτων σε κυβερνητικό συνασπισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για συνομιλίες με το UTJ και ενισχύοντας το αντιπολιτευόμενο μπλοκ έναντι του Νετανιάχου.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ εξασφαλίζει τη στήριξη 67 βουλευτών για την πρωθυπουργία, καθώς κόμματα όπως το Yisrael Beytenu, οι Δημοκράτες και ο αραβικός συνασπισμός «Κοινή Λίστα» τάσσονται υπέρ της ανάθεσης της εντολής σε αυτόν.

Το κόμμα Λικούντ αντιδρά έντονα, ζητώντας την εντολή για τον Νετανιάχου και κατηγορώντας το αντίπαλο μπλοκ ότι επιδιώκει να σχηματίσει κυβέρνηση με την υποστήριξη κομμάτων που, κατά τους ισχυρισμούς του, στηρίζουν τρομοκράτες.

Η νομοθεσία προβλέπει 28 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης 14 ημερών, για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Σε περίπτωση αποτυχίας, η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε νέα εντολή ή, τελικά, σε διάλυση της Κνεσέτ.

Ο Χέρτζογκ χαρακτήρισε τις συζητήσεις ανοιχτές, ειλικρινείς και αιχμηρές, επισημαίνοντας ότι, παρά τα φαινομενικά σαφή αποτελέσματα, οι αμοιβαίοι αποκλεισμοί μεταξύ των κομμάτων δημιουργούν αβεβαιότητα.

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Όπως δήλωσε, θα έχει προσωπικές επαφές και με πολιτικούς αρχηγούς, επιδιώκοντας να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης.

«Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων φαίνονται σαφή», ανέφερε ο Χέρτζογκ. «Ωστόσο, η εξουσία που μου έχει παραχωρηθεί από τον νόμο είναι να καθορίζω ποιος έχει την ικανότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, και αυτό δεν είναι απολύτως σαφές υπό το πρίσμα των αμοιβαίων βέτο μεταξύ των μπλοκ και εντός των ίδιων των μπλοκ. Σε αυτές τις συνομιλίες, σκοπεύω να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνω τα μέρη να προσεγγίσουν το ένα το άλλο και να οικοδομήσουν μια σταθερή και καλή κυβέρνηση για τον λαό του Ισραήλ», προσέθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα, ο Γκάντι Άιζενκοτ φαίνεται πως προορίζεται να λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, έχοντας εξασφαλίσει 67 έδρες στην Κνεσέτ από τις πολιτικές παρατάξεις που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις.

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Την ίδια ώρα, οι επαφές για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού πιθανόν να περιλαμβάνουν πλέον και το Ενωμένο Ιουδαϊσμό της Τορά (UTJ), μετά την αλλαγή στάσης του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν απέναντι στη συμμετοχή των υπερορθόδοξων κομμάτων.

Ο Λίμπερμαν αποσύρει το βέτο για τα κόμματα των Χαρεντί

Ο επικεφαλής του Yisrael Beytenu, Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, γνωστοποίησε πως απέσυρε το βέτο του στη συμμετοχή των υπερορθόδοξων κομμάτων σε έναν συνασπισμό της αντιπολίτευσης, ανοίγοντας τον δρόμο για συνομιλίες με το UTJ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του N12 Αμίτ Σέγκαλ.

Στις συζητήσεις εξετάζεται η πιθανότητα σύνταξης ενός πιο επιεικούς νόμου για τη στρατιωτική θητεία των Χαρεντί. Η εκτίμηση που μεταφέρεται είναι ότι και το κόμμα Shas θα αναγκαστεί να στηρίξει μια τέτοια πρωτοβουλία.

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Το UTJ, μακροχρόνιος κυβερνητικός εταίρος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αρνήθηκε να προτείνει υποψήφιο για την πρωθυπουργία κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Χέρτζογκ το απόγευμα. Η απόφαση ελήφθη εν μέσω αναφερόμενων εντάσεων με τον πρωθυπουργό ευνοώντας έτσι το αντιπολιτευόμενο μπλοκ.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από λίγες ημέρες, ο Λίμπερμαν είχε αποκλείσει τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τον Νετανιάχου, καθώς και σε κυβέρνηση μειοψηφίας που θα βασιζόταν στην υποστήριξη αραβικών κομμάτων.

Η στήριξη των κομμάτων στον Άιζενκοτ

Ο Άιζενκοτ συγκέντρωσε 67 έδρες κατά τις διαβουλεύσεις του προέδρου Χέρτζογκ με τις πολιτικές παρατάξεις. Υπέρ της ανάθεσης της εντολής σε αυτόν τάχθηκαν το Yisrael Beytenu, οι Δημοκράτες, το Ραάμ, η Κοινή Λίστα και το κόμμα B'Yachad του Ναφτάλι Μπένετ.

Τη στήριξή τους στον επικεφαλής του Yashar επιβεβαίωσαν μέσα στην εβδομάδα ο ίδιος ο Μπένετ, ο επικεφαλής των Δημοκρατών Γιαΐρ Γκολάν και ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν.

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Μάλιστα, το απόγευμα, κατά τη συνάντηση με τον Χέρτζογκ, ο συνασπισμός των αραβικών κομμάτων «Κοινή Λίστα» ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει τον Άιζενκοτ για πρωθυπουργό.

Από την άλλη πλευρά, υπέρ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου τάχθηκαν μόνο το Θρησκευτικό Σιωνιστικό Κόμμα-Zehut, το Shas και η Otzma Yehudit του Μπεν Γκβιρ.

Η αντίδραση του Λικούντ

Κατά την τελική συνάντηση με τον πρόεδρο Χέρτζογκ το απόγευμα, η αντιπροσωπεία του Λικούντ υποστήριξε ότι η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα πρέπει να δοθεί στον Νετανιάχου, ως επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος.

Οι εκπρόσωποι του Νετανιάχου χαρακτήρισαν επικίνδυνο το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης που θα βασίζεται στην υποστήριξη της «Κοινής Λίστας», την οποία κατηγόρησαν ότι στηρίζει τρομοκράτες.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του συνασπισμού, Οφίρ Κατς, δήλωσε ότι το αντιπολιτευόμενο μπλοκ επιδιώκει την πολιτική αλλαγή με τη στήριξη της τρομοκρατίας.

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Αναφέρθηκε επίσης σε τέσσερα σημεία που είχε παρουσιάσει ο Άιζενκοτ κατά την προεκλογική του εκστρατεία, υποστηρίζοντας ότι ο Γιοράμ Κοέν τα τροποποίησε μία ώρα νωρίτερα, αφαιρώντας την αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης.

Από την πλευρά της, η βουλευτής Τάλικ Γκβίλι, μητέρα του δολοφονημένου ομήρου Ραν Γκβίλι, δήλωσε ότι αισθάνεται πληγωμένη επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται πιο πρόθυμα να συνεργαστούν με όσους, όπως υποστήριξε, στηρίζουν εκείνους που σκότωσαν τα παιδιά τους, παρά με το Λικούντ.

Όπως ανέφερε, αισθάνεται ότι βρίσκεται σε εφεδρεία και ότι στόχος της είναι να ολοκληρώσει το έργο που άρχισε ο γιος της και να εξαλείψει τους εχθρούς της χώρας.

Τα επόμενα βήματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Σύμφωνα με την Ισραηλινή νομοθεσία, ο επικεφαλής που έλαβε την εντολή από τον πρόεδρο έχει 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο Χέρτζογκ μπορεί να δώσε παράταση έως και 14 επιπλέον ημερών, εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητη.

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Εάν ο πρώτος υποψήφιος αποτύχει, ενημερώνει τον πρόεδρο ότι δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσπάθειά του ή η κυβέρνηση που θα παρουσιάσει δεν εξασφαλίζει ψήφο εμπιστοσύνης. Τότε, ο πρόεδρος θα πρέπει μέσα σε τρεις ημέρες να αποφασίσει εάν θα αναθέσει την εντολή σε άλλον πολίτικό ηγέτη ή εάν θα ενημερώσει τον πρόεδρο της Κνεσέτ ότι δεν διαπιστώνει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Σε περίπτωση που την λάβει, ο δεύτερος υποψήφιος θα λάβει εντολή για 28 ημέρες, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Εάν αποτύχει και η δεύτερη προσπάθεια ή δεν οριστεί άλλος υποψήφιος, ξεκινά περίοδος 21 ημερών, κατά την οποία τουλάχιστον 61 βουλευτές μπορούν να ζητήσουν από κοινού την ανάθεση της εντολής σε συγκεκριμένο μέλος της Κνεσέτ. Ο συγκεκριμένος επικεφαλής θα έχει 14 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση. Εάν αποτύχουν όλες οι προσπάθειες, η Κνεσέτ διαλύεται και προκηρύσσονται νέες εκλογές, ενώ η απερχόμενη κυβέρνηση παραμένει στην εξουσία ως υπηρεσιακή μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα κυβέρνηση.