Εκλογές στο Ισραήλ: Για «σφοδρή κόντρα» Νετανιάχου με τον αρχηγό του στρατού μιλούν τα ΜΜΕ -«Ανοησίες» απάντησε ο πρωθυπουργός - iefimerida.gr

Ισραηλινά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «έντονη διαφωνία» μεταξύ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ.

Αφορμή, μία ενδεχόμενη στρατιωτική ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση με το Ιράν, όπως ισχυρίζονται ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μία ημέρα πριν οι πολίτες οδηγηθούν στις κάλπες για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης.

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Οι The Times of Israel και The Jerusalem Post, ανέφεραν πως ο αρχηγός των Ε.Δ., Εγιάλ Ζαμίρ, εξέφρασε επιφυλάξεις απέναντι σε εντολή της πολιτικής ηγεσίας για μια μη προσδιορισμένη στρατιωτική ενέργεια, ζητώντας να προηγηθεί εκτενέστερη συζήτηση και να εξασφαλιστεί γραπτή, υπογεγραμμένη νομική εξουσιοδότηση.

Τα δημοσιεύματα ανέφεραν πως υπήρχαν ανησυχίες από τον στρατό ότι η νέα ένταση με το Ιράν θα χρησιμοποιούνταν για «εκλογικούς» σκοπούς, κάτι που ο πρωθυπουργός της χώρας διέψευσε κατηγορηματικά.



Σε συνέντευξή του στο Channel 14 χαρακτήρισε το δημοσίευμα «ανοησίες», επιμένοντας ότι δεν υπήρξε σύγκρουση με τον αρχηγό των IDF.

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Παράλληλα, δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό και στη Μοσάντ να εργαστούν για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, χωρίς να διευκρινίσει εάν αυτή η δήλωση συνδέεται με τη συγκεκριμένη στρατιωτική εντολή.

Ψέμα η ρήξη με τις Ε.Δ. λέει ο Κατς

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς χαρακτήρισε τις πληροφορίες περί ρήξης μεταξύ της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας «αβάσιμες και ψευδείς». Υποστήριξε επίσης ότι το Ισραήλ δεν είχε πρόθεση να ξεκινήσει επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές, διευκρινίζοντας ότι θα απαντούσε δυναμικά σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης.



Οι αναφορές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ και ο Γιαΐρ Γκολάν τάχθηκαν υπέρ της ανάγκης να παραμείνουν οι στρατιωτικές αποφάσεις προσανατολισμένες στην εθνική ασφάλεια και όχι σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι ενδέχεται να επιδιώκει κλιμάκωση με το Ιράν για να επηρεάσει την εκλογική διαδικασία, ενώ ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν διατύπωσε αντίστοιχες κατηγορίες. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν πολιτικές εκτιμήσεις της αντιπολίτευσης και όχι επιβεβαιωμένα στοιχεία για τις προθέσεις του πρωθυπουργού.