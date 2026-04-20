Το Ισραήλ εξάρθρωσε ιρανικό τρομοκρατικό δίκτυο: Σχεδίαζαν επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων - iefimerida.gr

Oι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ προχώρησαν στην αποκάλυψη ενός εκτεταμένου δικτύου που φέρεται να συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και σχεδίαζε επιθέσεις σε υποδομές και εβραϊκούς στόχους στο Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, της Μοσάντ, και της Σιν Μπετ (Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ) βασικός στόχος του σχεδίου του ιρανικού δικτύου ήταν ο αγωγός πετρελαίου ΒΤC (Μπακού – Τιφλίδα-Τσεϊχάν), ο οποίος διέρχεται μέσω Γεωργίας και Τουρκίας και αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο για την τροφοδοσία της Νότιας Ευρώπης (Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία), η οποία προσπαθεί να απεξαρτηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο.

Παράλληλα, στο στόχαστρο του ιρανικού τρομοκρατικού πυρήνα φέρονται να βρίσκονταν η ισραηλινή πρεσβεία στο Μπακού, συναγωγές και μέλη της εβραϊκής κοινότητας.

Συλλήψεις και αποτροπή της επίθεσης κατά ισραηλινών στόχων

Οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν προχώρησαν στη σύλληψη των υπόπτων, την ώρα που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ετοιμάζονταν να προχωρήσουν σε επιχειρησιακή δράση. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν drones, οπλισμός και υλικό παρακολούθησης των στόχων.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι τα μέλη του δικτύου ενεργούσαν κατόπιν άμεσων εντολών από το Ιράν, συλλέγοντας πληροφορίες μέσω παρακολούθησης και φωτογράφισης κρίσιμων σημείων.

Διεθνές δίκτυο και «αλυσίδα εντολών»

Η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ευρύτερο μηχανισμό εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, με δομημένη ιεραρχία και διεθνή δράση.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, επικεφαλής του δικτύου ήταν ο Ραχμάν Μογκαντάμ, επικεφαλής της Διεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων της υπηρεσίας Πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ενώ καθοριστικό ρόλο είχαν και άλλα στελέχη, όπως ο Ματζίντ Χαντεμί και ο Μοχσέν Σούρι.

H δομή της διοίκησης του ιρανικού τρομοκρατικού πυρήνα, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, τη Μοσάντ και τη Σιν Μπετ

Τα στελέχη αυτά φέρονται να στρατολογούσαν και να εκπαίδευαν επιχειρησιακά μέλη, τόσο εντός όσο και εκτός Ιράν, με στόχο επιθέσεις κατά ισραηλινών, εβραϊκών και δυτικών συμφερόντων.

Δράση σε πολλές χώρες

Κεντρικό ρόλο στο δίκτυο φέρεται να είχε και ο Μαχντί Γεκε-Ντεχγκάν, γνωστός και ως «ο Γιατρός», ο οποίος συντόνιζε επιχειρήσεις στο Αζερμπαϊτζάν και άλλες χώρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δίκτυο είχε εμπλακεί και σε λαθραία μεταφορά εκρηκτικών drones μέσω Τουρκίας προς τρίτες χώρες, καθώς και σε κατασκοπεία στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Κλιμακούμενη ένταση και διεθνείς ανησυχίες

Η αποκάλυψη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξανόμενης έντασης, ιδιαίτερα μετά την επιχείρηση «Βρυχώμενος Λέων» του ισραηλινού στρατού, κατά την οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ, εξουδετερώθηκαν ανώτερα στελέχη του δικτύου.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες τονίζουν ότι θα συνεχίσουν τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους για την αποτροπή παρόμοιων επιθέσεων, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν επιχειρεί συστηματικά να αναπτύξει τρομοκρατικές υποδομές εκτός των συνόρων του.

Παρά τις επιτυχίες στην εξάρθρωση του συγκεκριμένου πυρήνα, αναλυτές επισημαίνουν ότι η δραστηριότητα τέτοιων δικτύων παραμένει μια διαρκής πρόκληση για την περιφερειακή ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα.