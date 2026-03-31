Ο στρατός του Ισραήλ διενεργεί έρευνα για τους θανάτους κυανόκρανων στον Λίβανο - iefimerida.gr

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνα για τους θανάτους κυανόκρανων του ΟΗΕ στον Λίβανο.

Το Ισραήλ άφησε να εννοηθεί πως μπορεί να ευθύνεται το κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, και τόνισε πως η περιοχή όπου σκοτώθηκαν είναι εμπόλεμη ζώνη.

«Τα συμβάντα αυτά εξετάζονται διαδοχικά για να διασαφηνιστούν οι περιστάσεις και να προσδιοριστεί εάν οφείλονταν σε δραστηριότητα της Χεζμπολά ή του ισραηλινού στρατού», ανέφερε αυτός ο τελευταίος μέσω Telegram.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι τα συμβάντα σημειώθηκαν σε τομέα όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως δεν μπορεί να γίνει a priori η υπόθεση πως ευθύνονταν δικές του δυνάμεις.

Η λεγόμενη προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά), που μετρά κάπου 8.200 στρατιωτικούς από 47 κράτη, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα τον θάνατο δυο ινδονήσιων στρατιωτικών σε «έκρηξη» από άγνωστη αιτία στον νότιο Λίβανο, την επομένη του θανάτου συστρατιώτη τους, επίσης στην περιοχή των συνόρων.

