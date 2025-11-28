Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε τα πτώματα ακόμη εννέα μαχητών της Χαμάς σε τούνελ - iefimerida.gr

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε τα πτώματα ακόμη εννέα Παλαιστίνιων μαχητών.

Οι μαχητές σκοτώθηκαν πρόσφατα στις επιχειρήσεις του για την εξάλειψη του δικτύου τούνελ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Μεσα σε υπόγειες τρομοκρατικές υποδομές τα πτώματα

Στη διάρκεια επιχειρήσεων στον ανατολικό τομέα της Ράφα, οι στρατιώτες «εντόπισαν ακόμη εννέα τρομοκράτες που είχαν εξουδετερωθεί μέσα στις υπόγειες τρομοκρατικές υποδομές», επεσήμανε στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

«Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 30 τρομοκράτες που προσπάθησαν να γλιτώσουν μέσω αυτών των τούνελ έχουν εξουδετερωθεί» στην περιοχή της Ράφα, πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε την ώρα που πολλές πηγές δήλωσαν χθες Πέμπτη στο AFP ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις για την τύχη δεκάδων μαχητών της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι εδώ και πολλές εβδομάδες σε σήραγγες στις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχει ο στρατός του Ισραήλ.

Χθες, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά την κατάσταση αυτή που αποκαλύφθηκε στις αρχές του μήνα από τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, η Χαμάς ζήτησε από τις μεσολαβήτριες χώρες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να επιτρέψει στους μαχητές της να βγουν από τα τούνελ με ασφάλεια.

Με βάση τους όρους της εκεχειρίας που σύναψαν Ισραήλ και Χαμάς, υπό την πίεση των ΗΠΑ, και η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε πέραν της «κίτρινης γραμμής» στο εσωτερικό της Γάζας, γεγονός που σημαίνει ότι εξακολουθεί να ελέγχει περισσότερο από το 50% του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με πηγή από μία από τις μεσολαβήτριες χώρες, οι ΗΠΑ, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία εργάζονται πάνω «σε έναν συμβιβασμό που θα επέτρεπε στους μαχητές της Χαμάς να αποχωρήσουν από τα τούνελ πίσω από την κίτρινη γραμμή, κοντά στη Ράφα».

«Η τρέχουσα πρόταση τους προσφέρει ασφαλή διέλευση προς περιοχές που δεν ελέγχονται από το Ισραήλ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι (το ζήτημα) δεν θα αποτελέσει σημείο τριβής που θα οδηγήσει σε νέες παραβιάσεις της εκεχειρίας ή στην κατάρρευσή της», επεσήμανε η πηγή.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς στη Γάζα, «60 με 80 μαχητές» της παλαιστινιακής οργάνωσης παραμένουν στα τούνελ κάτω από τη Ράφα.

Ερωτηθείς σχετικά στις αρχές Νοεμβρίου εκπρόσωπος του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει στο AFP ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν είναι διατεθειμένος να τους προσφέρει ασφαλή διέλευση.

Η εκεχειρία παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη καθημερινά για παραβιάσεις, την ώρα που η Λωρίδα της Γάζας, κατεστραμμένη από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, παραμένει βυθισμένη σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ