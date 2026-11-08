Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ παίρνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης -Τα εμπόδια και ο Νετανιάχου σε... αναμονή - iefimerida.gr

O Γκάντι Άιζενκοτ πήρε από τον πρόεδρο του Ισραήλ την εντολή σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης, φέρνοντας ένα βήμα πιο κοντά την προοπτική απομάκρυνσης του Νετανιάχου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, η προσπάθεια συγκρότησης νέας κυβέρνησης προσκρούει σε σημαντικά πολιτικά εμπόδια και διαφωνίες στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, αναμένεται να αναθέσει επισήμως σήμερα στις 17:00 την εντολή στον Άιζενκοτ σήμερα, μετά τις διαβουλεύσεις με τα κόμματα που εξελέγησαν στην Κνεσέτ.

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Από τη στιγμή εκείνη έχει 28 μέρες μπροστά του να σχηματίσει κυβέρνηση, ενώ ο Χέρτζογκ μπορεί να του δώσει παράταση άλλες δύο εβδομάδες.

Αν δε τα καταφέρει, τότε θα πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Νετανιάχου.

Ο επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Yashar εξασφάλισε τη στήριξη 67 βουλευτών, μεταξύ των οποίων 19 προέρχονται από τα δύο αραβικά κόμματα. Αντίθετα, ο Νετανιάχου συγκέντρωσε μόλις 46 υποστηρικτικές εισηγήσεις, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η στάση του κόμματος Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά, παραδοσιακού συμμάχου του, το οποίο δεν τον υπέδειξε για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

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Τα εμπόδια που έχει μπροστά του ο Αϊζενκοτ και οι προϋποθέσεις που έθεσε στα κόμματα στήριξης

Ο Άιζενκοτ διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε επίπεδο υποστήριξης, αλλά πρέπει να εξασφαλίσει τη συγκρότηση ενός λειτουργικού κυβερνητικού συνασπισμού.

Στόχος του είναι η δημιουργία μιας κυβέρνησης «εθνικής έκτακτης ανάγκης», αρχικά με τη συμμετοχή των τεσσάρων εβραϊκών κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία διαθέτουν συνολικά 48 έδρες. Πρόκειται για το Yashar, το Together των Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ, το Yisrael Beiteinu του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν και τους Δημοκρατικούς του Γιαΐρ Γκολάν.

Ο Άιζενκοτ έχει θέσει τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε μια τέτοια κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση του Ισραήλ ως εβραϊκού, δημοκρατικού και φιλελεύθερου κράτους, η προσήλωση στις αρχές της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και η καθιέρωση καθολικής υποχρέωσης στρατιωτικής ή εθνικής υπηρεσίας.

Παράλληλα, ζητά την αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης, όρος που ουσιαστικά αποκλείει τα αραβικά κόμματα από τη συμμετοχή στο υπουργικό συμβούλιο, χωρίς όμως να εμποδίζει την εξωτερική κοινοβουλευτική στήριξή τους.

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Το εμπόδιο... Λίμπερμαν

Το μεγαλύτερο εμπόδιο, σύμφωνα με το CNN, είναι ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, ο οποίος απορρίπτει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης που θα εξαρτάται από τα αραβικά κόμματα. Αντίθετα, προτείνει τη συγκρότηση συνασπισμού 61 βουλευτών με τη συμμετοχή των υπερορθόδοξων κομμάτων Σας και Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά.

Η πρόταση αυτή, ωστόσο, συγκρούεται με μία από τις βασικές δεσμεύσεις της αντιπολίτευσης: την κατάργηση της γενικευμένης εξαίρεσης των υπερορθόδοξων ανδρών από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Επιπλέον, ένα από τα δύο συγκεκριμένα κόμματα εξακολουθεί να στηρίζει τον Νετανιάχου.

Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει κάθε ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας Εβραίων και Αράβων. Σε δημόσια παρέμβασή του προειδοποίησε ότι το Ισραήλ «δεν θα επιβιώσει» εάν σχηματιστεί κυβέρνηση μειοψηφίας με την υποστήριξη των αραβικών κομμάτων, ζητώντας αντ' αυτού κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή ολόκληρου του πολιτικού του μπλοκ.