Ισραήλ: Εκτόξευση δύο βλημάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, το ένα αναχαιτίστηκε - iefimerida.gr

Δύο βλήματα εκτοξεύτηκαν από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ο στρατός έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην Πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Μετά την ενεργοποίηση προειδοποιητικών σειρηνών πριν από λίγο στις περιοχές του Λακχίς και του Ασντόντ, εντοπίστηκαν δύο βολές προερχόμενες από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Ένα βλήμα αναχαιτίστηκε και το άλλο έπεσε σε ανοιχτό χώρο. (…) Κανένας δεν τραυματίστηκε», πρόσθεσε.

