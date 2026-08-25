Ισραήλ: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ αρχιμαφιόζο σε βενζινάδικο -Η στιγμή που τον πυροβολεί ο δράστης - iefimerida.gr

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη δολοφονία ενός από τους πλέον γνωστούς εγκληματίες του Ισραήλ, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά σε βενζινάδικο στην Καισάρεια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένας δράστης με καλυμμένα χαρακτηριστικά πλησιάζει τον Γιούσβαεφ καθώς βγαίνει από κτίριο. Τη στιγμή που εκείνος και η παρέα του απομακρύνονται, τον πυροβολεί εξ επαφής στο πίσω μέρος του κεφαλιού και τρέπεται αμέσως σε φυγή.

Ο εκτελεστής, που φέρεται να φορούσε μάσκα σιλικόνης, διέφυγε με αυτοκίνητο το οποίο βρέθηκε καμένο λίγο αργότερα. Η ισραηλινή αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό με μπλόκα και ελικόπτερο, αλλά ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Ο Γιούσβαεφ ήταν γνωστός στις ισραηλινές Αρχές για βίαιες εγκληματικές ενέργειες, όπως πυροβολισμούς και επιθέσεις με χειροβομβίδες, χωρίς όμως να έχει καταδικαστεί. Είχε συλληφθεί πρόσφατα στο αεροδρόμιο αλλά αφέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης στοιχείων.

Παράλληλα με την εγκληματική του δράση, παρουσιαζόταν ως νόμιμος επιχειρηματίας. Απέφευγε τις καταδίκες καθώς δεν χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο και οι συνεργάτες του, απόλυτα αφοσιωμένοι, δεν τον κατονόμαζαν ποτέ στις ανακρίσεις.

Θύμα ήταν ο 40χρονος Γιανίς Γιούσβαεφ (Yanis Yushvaev), τον οποίο η ισραηλινή αστυνομία έχει περιγράψει στο παρελθόν ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις με την εβραϊκή κοινότητα του Καυκάσου.

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Στο βίντεο, ο δράστης εμφανίζεται να πλησιάζει την είσοδο του κτιρίου φορώντας γκρι φούτερ με κουκούλα, μαύρο παντελόνι cargo και λευκό καπέλο του μπέιζμπολ. Έχει τα χέρια στις τσέπες και κινείται χωρίς να προκαλεί υποψίες.

Τη στιγμή που ανεβαίνει τα σκαλιά, τρεις άνδρες βγαίνουν από το κτίριο. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Γιούσβαεφ.

Όταν οι τρεις άνδρες απομακρύνονται από την είσοδο, ο δράστης γυρίζει, βγάζει πιστόλι από την τσέπη του φούτερ και πυροβολεί τον Γιούσβαεφ στο πίσω μέρος του κεφαλιού από απόσταση αναπνοής.

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Οι δύο άνδρες που βρίσκονται δίπλα του αντιδρούν έντρομοι, ενώ ο εκτελεστής τρέπεται σε φυγή.

Η μάσκα, το αυτοκίνητο και η καταδίωξη

Σύμφωνα με αναφορές στα ισραηλινά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε μάσκα σιλικόνης, προκειμένου να κρύψει τα χαρακτηριστικά του.

Μετά τη δολοφονία, διέφυγε με αυτοκίνητο διαφυγής. Περίπου δώδεκα λεπτά αργότερα, το όχημα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο και τυλιγμένο στις φλόγες σε κοντινή πόλη.

Η ισραηλινή αστυνομία ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη, στήνοντας μπλόκα στους δρόμους και χρησιμοποιώντας ελικόπτερο για την αναζήτησή του.

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Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ενώ μέχρι στιγμής ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Ποιος ήταν ο Γιανίς Γιούσβαεφ

Ο Γιούσβαεφ ήταν γνωστός στις ισραηλινές Αρχές και είχε συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν ως ύποπτος για βίαιες εγκληματικές ενέργειες, μεταξύ άλλων για πυροβολισμούς, επιθέσεις με χειροβομβίδες και εμπρησμούς οχημάτων.

Ωστόσο, δεν είχε καταδικαστεί για τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Τον περασμένο Φεβρουάριο είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, μετά την επιστροφή του από ταξίδι στη Μόσχα. Αφέθηκε ελεύθερος λίγες ημέρες αργότερα, καθώς οι Αρχές δεν διέθεταν επαρκή στοιχεία για να τον κρατήσουν.

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Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας είχε χαρακτηρίσει την ομάδα του ως «εγκληματική συμμορία που εμπλέκεται σε αιματηρές βεντέτες», κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας για την παράταση της κράτησής του.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε μετά την επίθεση στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων, ο άνδρας δεν είχε σφυγμό ούτε ανέπνεε και έφερε σοβαρά τραύματα.

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«Οδηγώ Bentley και αυτό ενοχλεί την Αστυνομία»

Παρά τη φήμη του στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, ο Γιούσβαεφ δραστηριοποιούνταν και ως επιχειρηματίας. Ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Ορ Ακίβα και πέρυσι περιέγραφε τον εαυτό του ως «νόμιμο επιχειρηματία» που ήταν «πολύ καλά εδραιωμένος».

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 12 είχε μάλιστα δηλώσει ότι οδηγούσε Bentley, προσθέτοντας ότι αυτό «ενοχλεί την Αστυνομία».

Ισραηλινή αστυνομική πηγή είχε εξηγήσει τότε στο τηλεοπτικό δίκτυο γιατί οι Αρχές δυσκολεύονταν να τον οδηγήσουν σε καταδίκη.

Όπως ανέφερε, ο Γιούσβαεφ «σχεδόν ποτέ δεν μιλούσε στο τηλέφωνο», ενώ απολάμβανε την «πλήρη αφοσίωση» των ανθρώπων του, οι οποίοι δεν τον κατονόμαζαν κατά τις ανακρίσεις.

Η εν ψυχρώ εκτέλεσή του σε βενζινάδικο της Καισάρειας ανοίγει πλέον νέο κύκλο ερευνών για τον ισραηλινό υπόκοσμο, με τις Αρχές να αναζητούν τον εκτελεστή και να προσπαθούν να εντοπίσουν ποιος έδωσε την εντολή για τη δολοφονία.