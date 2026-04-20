Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε χάρτη με την περιοχή που ελέγχει στον νότιο Λίβανο - iefimerida.gr

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε για πρώτη φορά έναν χάρτη της νέας γραμμής πίσω από την οποία αναπτύσσεται στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ έχει θέσει υπό τον έλεγχό του δεκάδες, ως επί το πλείστον, εγκαταλελειμμένα λιβανέζικα χωριά, λίγες ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από Λιβανέζους αξιωματούχους ή από την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν την Πέμπτη σε μια εκεχειρία με την υποστήριξη των ΗΠΑ στις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Η συμφωνία, η οποία ακολούθησε τις πρώτες άμεσες συνομιλίες εδώ και δεκαετίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις 14 Απριλίου, έχει ως στόχο να επιτρέψει ευρύτερες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, αλλά με τις ισραηλινές δυνάμεις να διατηρούν θέσεις βαθιά εντός του νοτίου Λιβάνου.

Εκτεινόμενη από ανατολικά προς δυτικά, η γραμμή ανάπτυξης στον χάρτη εκτείνεται σε βάθος 5-10 χιλιομέτρων από τα σύνορα μέχρι το λιβανέζικο έδαφος, όπου το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μια λεγόμενη ζώνη ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει λιβανέζικα χωριά στην περιοχή, λέγοντας ότι στόχος τους είναι να προστατεύσουν τις βόρειες ισραηλινές πόλεις από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Έχει δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας στη Συρία και στη Γάζα, όπου ελέγχει περισσότερο από το μισό του θύλακα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πέντε μεραρχίες, μαζί με τις δυνάμεις του Ισραηλινού Ναυτικού, επιχειρούν ταυτόχρονα νότια της προωθημένης αμυντικής γραμμής στο νότιο Λίβανο, προκειμένου να διαλύσουν τις υποδομές της τρομοκρατίας της Χεζμπολάχ και να αποτρέψουν άμεσες απειλές για τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ», αναφέρεται στη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού η οποία συνοδεύει τον χάρτη.

Ερωτηθείς εάν οι άνθρωποι που διέφυγαν από τις ισραηλινές επιδρομές θα επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ