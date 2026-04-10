Το Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους προαστίων της νότιας Βηρυτού να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους - iefimerida.gr

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε εκ νέου χθες Πέμπτη τους κατοίκους συνοικιών της νότιας Βηρυτού να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Οι IDF διαμήνυσαν ότι θα προχωρήσουν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, την επομένη των πιο πολυαίμακτων βομβαρδισμών του πολέμου στον Λίβανο.

Για πρώτη φορά, η διαταγή αυτή, που εκτείνεται πέραν των νοτίων προαστίων, αφορά παραθαλάσσια περιοχή, λαϊκή και πυκνοκατοικημένη, που βρίσκεται στα όρια του διεθνούς αεροδρομίου της λιβανικής πρωτεύουσας--του μοναδικού της χώρας.

Συμπεριλαμβάνει επίσης τον δρόμο που οδηγεί στον αερολιμένα.

«Επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους των νοτίων προαστίων» της Βηρυτού: «οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους και πλήττουν στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολά σε διάφορες περιοχές», ανέφερε μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, παραθέτοντας χάρτη με την περιοχή που μπαίνει πλέον στο στόχαστρο.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλούς κατοίκους να εγκαταλείπουν την περιοχή μετά την προειδοποίηση αυτή.

Τοποθέτηση του υπουργού Μεταφορών του Λιβάνου

Ο υπουργός Μεταφορών του Λιβάνου Φάγεζ Ρασάμνι υποστήριξε, με ανακοίνωσή του στην οποία αναφέρθηκε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, πως έχει λάβει «διαβεβαιώσεις από ξένες διπλωματικές πηγές και τις αρμόδιες αρχές» πως ο δρόμος προς το αεροδρόμιο, και το ίδιο το αεροδρόμιο, θα συνεχίζουν να προστατεύονται «όσο η χρήση τους περιορίζεται στη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και πολιτικές δραστηριότητες».

Η ισραηλινή προειδοποίηση διατυπώθηκε την επομένη ταυτόχρονων, καταιγιστικών αεροπορικών βομβαρδισμών στον Λίβανο, των σφοδρότερων αφότου η χώρα ενεπλάκη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, με πάνω από 300 νεκρούς, στη μεγάλη πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NBN, προσκείμενο στο κίνημα Άμαλ («Ελπίδα», μικρό σιιτικό κόμμα που συγκαταλέγεται στους συμμάχους της Χεζμπολά), ανακοίνωσε, καθώς οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στην περιοχή που αφορά η προειδοποίηση του Ισραήλ, πως ανέστειλε την εκπομπή του προγράμματός του.

Έκκληση από ΠΟΥ προς το Ισραήλ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) από την πλευρά του κάλεσε το Ισραήλ να ακυρώσει την διαταγή να απομακρυνθούν εσπευσμένα όσοι βρίσκονται στη συνοικία Τζνα, καθώς εκεί βρίσκονται δυο νοσοκομεία στα οποία νοσηλεύονται 450 άνθρωποι -40 σε μονάδες εντατικής θεραπείας- που είναι αδύνατον να διακομιστούν αλλού.