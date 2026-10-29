Ισραήλ: Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης -«Κλειδί» τα αραβικά κόμματα για αποφυγή νέων εκλογών - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση όλων των ψήφων στο Ισραήλ, με την αγωνία να κορυφώνεται για την επόμενη ημέρα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Μετά το αμφίρροπο εκλογικό αποτέλεσμα, ο Γκάντι Άιζενκοτ και ο Ναφτάλι Μπένετ συναντήθηκαν για να διερευνήσουν τις δυνατότητες σχηματισμού νέας κυβέρνησης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ενός σχήματος μειοψηφίας με εξωτερική αραβική υποστήριξη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, πραγματοποίησε επαφές με τον επικεφαλής του Ραάμ, Μανσούρ Αμπάς, υποστηρίζοντας ανοιχτά τη συμμετοχή του αραβικού κόμματος σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό, παρά τις εσωτερικές αντιδράσεις.

Ο ίδιος ο Μανσούρ Αμπάς εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα μιας κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Άιζενκοτ, θεωρώντας ότι ένα τέτοιο σχήμα θα ήταν αδύναμο ή ακόμη και αδύνατο να συγκροτηθεί με επιτυχία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίζεται πως η ιστορικά υψηλή επίδοση των αραβικών κομμάτων οφείλεται σε εκλογική νοθεία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση Αράβων πολιτικών.

Η εκλογική αναμέτρηση της Τρίτης δεν ανέδειξε σαφή νικητή, ενώ η απουσία αυτοδυναμίας ανοίγει έναν κύκλο παρατεταμένων διαβουλεύσεων, με στόχο τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης και την αποτροπή της διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, το μπλοκ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει 53 έδρες, ενώ το αντίπαλο μπλοκ, υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, εξασφαλίζει 48 έδρες. Τα αραβικά κόμματα καταλαμβάνουν συνολικά 19 έδρες, καταγράφοντας πρωτοφανή επίδοση.

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Η τελική κατανομή των εδρών επιβεβαιώνει τη σύνθετη εικόνα που διαμορφώθηκε από την κάλπη, χωρίς να μεταβάλλει τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των βασικών πολιτικών στρατοπέδων.

Άιζενκοτ και Μπένετ συναντήθηκαν με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης

Στον απόηχο της δύσκολης εξίσωσης που καλούνται να λύσουν οι ηγέτες των δύο βασικών κομμάτων, ο πρόεδρος του κόμματος Γιασάρ!, Γκάντι Άιζενκοτ, συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Ναφτάλι Μπένετ, πρόεδρο του κόμματος Μπι Γιατσάντ, στην κατοικία του τελευταίου στη Ραανάνα.

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Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι προσπάθειες για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Σε κοινή δήλωσή τους, οι δύο άνδρες ανέφεραν ότι συζήτησαν τις προσπάθειες «για την εγκαθίδρυση μιας καλής κυβέρνησης στο Ισραήλ το συντομότερο δυνατό».

Το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας με εξωτερική αραβική υποστήριξη παραμένει μία από τις επιλογές που θα μπορούσαν να συζητηθούν, παρά τις αντιδράσεις και τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί.

Επαφές Γκολάν-Αμπάς για τον ρόλο των αραβικών κομμάτων

Παράλληλα, ο πρόεδρος των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Ραάμ, Μανσούρ Αμπάς, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Ο Γκολάν πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με επικεφαλής κομμάτων της αντιπολίτευσης, επιδιώκοντας να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας μετά τις εκλογές.

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Ο ίδιος είναι το μοναδικό μέλος του εβραϊκού μπλοκ που αντιτίθεται στον Νετανιάχου και έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή του σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό με τη συμμετοχή του Ραάμ.

Ωστόσο, άλλα κόμματα του ίδιου μπλοκ αντιτίθενται στην προοπτική να στηριχθεί ο σχηματισμός κυβέρνησης στο αραβικό κόμμα.

Ο Αμπάς εμφανίζεται απαισιόδοξος για κυβέρνηση μειοψηφίας

Την ίδια ώρα, ο Αμπάς φέρεται να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, με εξωτερική υποστήριξη από αραβικά κόμματα.

Σύμφωνα με το Channel 12, ο επικεφαλής του Ραάμ θεωρεί ότι ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα θα ήταν αδύναμο ή ακόμη και αδύνατο να συγκροτηθεί. Το συγκεκριμένο ζήτημα φέρεται να συζητήθηκε σε συνάντησή του με μέλη του κόμματός του.

Πάντως, μέχρι στιγμής, ο Άιζενκοτ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συμμετοχής των αραβικών κομμάτων στην κυβέρνηση. Ωστόσο, το στρατόπεδό του θα μπορούσε να εξετάσει τη συγκρότηση κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία θα στηρίζεται εξωτερικά από αραβικές πολιτικές δυνάμεις.

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Οι κατηγορίες Νετανιάχου για εκλογική νοθεία και οι αντιδράσεις

Μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε την Πέμπτη ότι τα ιστορικά υψηλά ποσοστά των αραβικών κομμάτων στις εκλογές οφείλονταν εν μέρει σε εκλογική νοθεία, ισχυρισμοί του απορρίφθηκαν από Άραβες πολιτικούς.

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι προκάλεσε εντύπωση η υψηλή προσέλευση στις κάλπες της αραβικής μειονότητας, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 21% του πληθυσμού του Ισραήλ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Πέμπτη ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν καταγγελίες για νοθεία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας έχει υπονομευθεί συστηματικά.