Ισραήλ: Απετράπη φερόμενη απόπειρα επίθεσης με μαχαίρι κατά του Γιαΐρ Γκολάν - iefimerida.gr

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα επίθεσης με μαχαίρι κατά του προέδρου του ισραηλινού κόμματος «Δημοκρατικοί», Γιαΐρ Γκολάν, την Τρίτη, στο πάρκο HaMesila στο Τελ Αβίβ.

Κατά τη διάρκεια περιοδείας για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων, το κόμμα ανέφερε ότι «ένας άγνωστος άνδρας, φορώντας μπουφάν», πλησίασε τον Γκολάν με «απειλητικό τρόπο».

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα πρόσθεσε: «Οι άνδρες της προσωπικής ασφάλειας του Γκολάν αναχαίτισαν τον άνδρα και, καθώς κινήθηκαν προς το μέρος του, ένα μεγάλο μαχαίρι γλίστρησε από το εσωτερικό των ρούχων του και έπεσε στο έδαφος. Οι άνδρες ασφαλείας τον ακινητοποίησαν αμέσως, προτού προλάβει να αντιδράσει. Κλήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον ύποπτο».

Σε δήλωσή του, ο Γκολάν ανέφερε: «Η υποκίνηση μίσους και η βία δεν θα μας πτοήσουν. Αυτό είναι το άμεσο αποτέλεσμα του μηχανισμού δηλητηρίασης που λειτουργούν ο Νετανιάχου και οι πράκτορές του από το Κατάρ. Καλώ όλους όσους νοιάζονται για την ασφάλεια και τη δημοκρατία να προσέλθουν στις κάλπες τώρα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η χώρα που τόσο αγαπάμε θα γίνει ξανά ένας ελεύθερος και ασφαλής τόπος».

Όπως σημειώνει ο Guardian, o Γκολάν έδωσε μακροχρόνια δικαστική μάχη προκειμένου να εξασφαλίσει προστασία από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ. Η υπηρεσία ανέλαβε εκ νέου την ευθύνη για την ασφάλειά του μόλις τη Δευτέρα, μία ημέρα πριν από τις εκλογές.