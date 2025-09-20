Το Ισραήλ ανησυχεί με την στρατιωτική κινητικότητα της Αιιγύπτου στην χερσόνησο του Σινά -Ζητείται η συνδρομή των ΗΠΑ - iefimerida.gr

Το Ισραήλ φέρεται να ζητά από τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στην Αίγυπτο για την αυξημένη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στη χερσόνησο του Σινά.

Το Ισραήλ ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στην Αίγυπτο για τη στρατιωτική της συγκέντρωση στη χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του ισραηλινού καναλιού 12, καθώς το Τελ Αβίβ ισχυρίζεται ότι το Κάιρο συγκεντρώνει δυνάμεις εκεί κατά παράβαση της ειρηνευτικής συνθήκης μεταξύ των δύο χωρών.

Το Ισραήλ ανησυχεί με την στρατιωτική κινητικότητα σε Αίγυπτο

Επικαλούμενο Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έθεσε το θέμα στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο που επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και ότι οι φερόμενες παραβιάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή διαδρόμων προσγείωσης για μαχητικά αεροσκάφη και υπόγειες τοποθεσίες που φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση πυραύλων.

Οι ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι, αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι όντως αποθηκεύονται πύραυλοι στους υπόγειους χώρους, η Αίγυπτος δεν έδωσε επαρκείς απαντήσεις όταν ρωτήθηκε, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Αυτό που κάνουν οι Αιγύπτιοι στο Σινά είναι πολύ σοβαρό και ανησυχούμε πολύ, λέει μία από τις πηγές του ισραηλινού ΜΜΕ.