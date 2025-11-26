Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα επιχείρηση στη Δυτική Όχθη: «Δεν θα επιτρέψουμε να ριζώσει η τρομοκρατία» - iefimerida.gr

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως άρχισαν να διεξάγουν κατά τη διάρκεια της νύχτας νέα «ευρείας κλίμακας αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας (της Τρίτης προς Τετάρτη), οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να δρουν στο πλαίσιο ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην περιοχή της βόρειας Σαμάρειας», ανέφεραν, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία της βόρειας Δυτικής Όχθης, που χρησιμοποιείται γενικά από τις ισραηλινές αρχές.

Το Ισραήλ ανακοινώνει πως άρχισε νέα επιχείρηση

«Δεν θα επιτρέψουμε να ριζώσει η τρομοκρατία στην περιοχή», διεμήνυσαν.

Η Δυτική Όχθη τελεί υπό κατοχή του Ισραήλ από τον πόλεμο των έξι ημερών του 1967.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός ανέφερε πως δεν πρόκειται για ανάπτυξη δυνάμεων στο πλαίσιο προηγούμενης «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», που άρχισε τον Ιανουάριο του 2025 και είχε στο στόχαστρο καταυλισμούς προσφύγων, αλλά για «νέα» επιχείρηση, χωρίς να διευκρινίσει τους στόχους. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ως τώρα.

Ήδη σε υψηλό επίπεδο, η βία στη Δυτική Όχθη εξερράγη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την αιματηρή έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Δεν έχει κοπάσει, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο τη 10η Οκτωβρίου.

Έκτοτε πάνω από χίλιοι Παλαιστίνιοι, μέλη ενόπλων οργανώσεων και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί σε εφόδους στρατιωτών ή εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Παράλληλα το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ κατέγραψε τον Οκτώβριο κορύφωση των «επιθέσεων εποίκων που προκάλεσαν θύματα, υλικές ζημιές ή και τα δύο» τις σχεδόν δυο δεκαετίες που τηρεί δεδομένα για την παλαιστινιακή περιοχή αυτή.

Τη 10η Νοεμβρίου, Ισραηλινός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι διαπραχθείσα από δυο Παλαιστίνιους, που σκοτώθηκαν αμέσως από στρατιώτες κοντά στη Βηθλεέμ, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ