Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ βλέπει «σημαντική πρόοδο» για κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης χωρίς τον Νετανιάχου -Οι τέσσερις όροι που θέτει - iefimerida.gr

Τη σταθερή προσήλωσή του σε τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ επαναλαμβάνει ο επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ.

Την ίδια ώρα, ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν εμφανίζεται ανοιχτός ακόμη και στο ενδεχόμενο συμμετοχής των υπερορθόδοξων κομμάτων σε κυβερνητικό συνασπισμό.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο Άιζενκοτ περιγράφει την κατάσταση στη χώρα ως «πραγματική, απτή και επικίνδυνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης», κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι συνιστά «θεμελιώδη απειλή για την ίδια την ύπαρξη της ισραηλινής δημοκρατίας».

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Οι τέσσερις όροι και το μήνυμα προς τα κόμματα

Ο Άιζενκοτ αποκάλυψε ότι εργάζεται με τους πολιτικούς του εταίρους για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ανάγκης το συντομότερο δυνατόν, με βασικό κορμό τα κόμματα Yashar, B’Yachad, Δημοκρατικοί και Yisrael Beytenu.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι κάθε άλλο κόμμα ή βουλευτής που θα αποδεχθεί τις τέσσερις αρχές του θα μπορεί να συμμετάσχει, είτε άμεσα είτε σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι προϋποθέσεις είναι σαφείς: αναγνώριση του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους, αποδοχή των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, υποχρεωτική στρατιωτική, εθνική ή πολιτική υπηρεσία για όλους τους Ισραηλινούς, καθώς και αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης και δέσμευση για την εξάρθρωση της στρατιωτικής και κυβερνητικής της ισχύος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατύπωση «εξάρθρωση» της Χαμάς, αντί της πλήρους «καταστροφής» της, αφήνοντας ενδεχομένως μεγαλύτερα περιθώρια για διπλωματικές λύσεις στη Γάζα και διευκολύνοντας θεωρητικά την προσέγγιση με το αραβικό κόμμα Ραάμ.

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Ωστόσο, τα κόμματα B’Yachad και Yisrael Beytenu έχουν ήδη απορρίψει το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας μαζί του.

«Να οδηγήσουμε το Ισραήλ σε ασφαλή νερά χωρίς τον Νετανιάχου»

Ο επικεφαλής του Yashar υποστήριξε ότι 67 βουλευτές έχουν εισηγηθεί στον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να του αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης, ενώ οι επτά βουλευτές της Ενωμένης Τορά Ιουδαϊσμού δεν στήριξαν τον Νετανιάχου, περιορίζοντας στους 46 τους βουλευτές που εξακολουθούν να υποστηρίζουν την παραμονή του στην εξουσία.

«Πρέπει να σταθεροποιήσουμε το πλοίο και να οδηγήσουμε το Ισραήλ ξανά σε ασφαλή νερά» τόνισε ο Άιζενκοτ, καλώντας τους πολιτικούς να αποτρέψουν νέες εκλογές και τη συνέχιση της πρωθυπουργίας Νετανιάχου.

Προειδοποίησε, τέλος, ότι όποιος επιχειρήσει να υπονομεύσει τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης για προσωπικούς και όχι ουσιαστικούς λόγους «θα καταγραφεί στην Ιστορία ως κάποιος που απέτυχε να ανταποκριθεί στη σοβαρότητα της στιγμής».