 Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ υπόσχεται να «κάνει τα πάντα» για να σχηματίσει κυβέρνηση - iefimerida.gr
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Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ υπόσχεται να «κάνει τα πάντα» για να σχηματίσει κυβέρνηση

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ με τον Γκάντι Άιζενκοτ
Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ με τον Γκάντι Άιζενκοτ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος επιλέχθηκε από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ για να σχηματίσει κυβέρνηση, δεσμεύτηκε ότι θα «κάνει τα πάντα» για να ανταποκριθεί στο έργο που του έχει ανατεθεί.

«Ήρθε η ώρα να σχηματιστεί μια εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι θα ανταποκριθούμε στις περιστάσεις», έγραψε ο Άιζενκοτ στο X.

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Νωρίτερα το κόμμα του Άιζενκοτ, το Γιασάρ, κάλεσε τα μέλη του κόμματος Λικούντ του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου να συμμετάσχουν στην επόμενη κυβέρνηση.

«Αν το Λικούντ και οι σύμμαχοί του ξαφνικά ενδιαφερθούν για "ενότητα" και για μια ευρεία κυβέρνηση συνασπισμού, είναι ευπρόσδεκτοι να ανακοινώσουν δημόσια τη διάλυση της συμμαχίας τους με τους εξτρεμιστές (...) και την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον (...) Άιζενκοτ», έγραψε το κόμμα Γιασάρ στο X.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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