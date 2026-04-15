 Ισραήλ: Προειδοποιεί για αεροπορικές επιθέσεις στον Νότιο Λίβανο και καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν - iefimerida.gr
Ισραήλ: Προειδοποιεί για αεροπορικές επιθέσεις στον Νότιο Λίβανο και καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν

Ισραήλ, Ιράν, πλήγματα, πόλεμος
Μαχητικά αεροσκάφη F16 της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σε αεροπορική επίδειξη / Φωτογραφία: AP Photo / Tsafrir Abayov
Να απομακρυνθούν από τις εστίες τους καλεί το Ισραήλ τους κατοίκους του Νοτίου Λιβάνου, προειδοποιώντας για επερχόμενες αεροπορικές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ.

«Επείγουσα προειδοποίηση για τους κατοίκους τους νότιου Λιβάνου που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Ζαχράνι… αεροπορικές επιθέσεις» κατά της Χεζμπολάχ «είναι σε εξέλιξη» και ο στρατός «επιχειρεί εντατικά στην περιοχή», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

«Μετακινηθείτε προς τα βόρεια του ποταμού Ζαχράνι»

Ο ίδιος, για πρώτη φορά μετά τις συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων,﻿ κάλεσε τους αμάχους να μετακινηθούν προς τα βόρεια του ποταμού Ζαχράνι, που απέχει δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που διέρρευσαν από τις συνομιλίες των αντιπροσωπειών των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, αμφότεροι φαίνεται να συμφώνησαν να αφοπλιστεί ή να μην μπορεί να ελέγχει περιοχές της χώρας η Χεζμπολάχ.

ΑΠΕ ΜΠΕ

