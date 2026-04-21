Ισραήλ: Εκτός μάχης και 30 ημέρες φυλακή για τους υπεύθυνους της καταστροφής του αγάλματος του Ιησού - iefimerida.gr

Ποινές επέβαλε ο στρατός του Ισραήλ στον στρατιώτη που κατέστρεψε άγαλμα του Ιησού στο νότιο Λίβανο και στον συνάδελφό του που τον φωτογράφισε.

Οι δύο στρατιώτες που θεωρούνται άμεσα υπεύθυνοι για την καταστροφή του αγάλματος απαλλάχθηκαν από τα «καθήκοντα μάχης» και καταδικάστηκαν σε 30 ημέρες φυλάκισης, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι IDF αναφέρουν ότι το άγαλμα αντικαταστάθηκε από στρατιώτες πριν από λίγο, «σε πλήρη συντονισμό με την τοπική κοινότητα». «Η Διοίκηση Βορρά εργάστηκε για να συντονίσει την αντικατάσταση του αγάλματος από τη στιγμή που έλαβε την αναφορά για το περιστατικό», αναφέρει ο στρατός, προσθέτοντας ότι «εκφράζει βαθιά λύπη για το περιστατικό και εργάζεται για να διασφαλίσει ότι δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον».

Ακόμα έξι στρατιώτες υπόλογοι για την καταστροφή του αγάλματος

Έρευνα που διεξήγαγε ο στρατός σχετικά με το περιστατικό στο χριστιανικό χωριό Ντέμπελ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εκτός από τον στρατιώτη που προκάλεσε ζημιά στο άγαλμα και τον στρατιώτη που τον φωτογράφισε, έξι ακόμη στρατιώτες «βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος και δεν έκαναν τίποτα για να εμποδίσουν το περιστατικό ή να το αναφέρουν».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά των στρατιωτών παρέκκλινε πλήρως από τις διαταγές και τις αξίες των IDF», αναφέρει ο στρατός. Τα πορίσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν χθες το βράδυ στον διοικητή της 162ης Μεραρχίας, ταξίαρχο Σαγκίβ Νταχάν, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον τομέα όπου έλαβε χώρα το περιστατικό. Εκείνος αποφάσισε να απομακρύνει από το μαχητικό καθήκον τον στρατιώτη που κατέστρεψε το άγαλμα και τον στρατιώτη που φωτογράφισε την πράξη, και τους έστειλε στη στρατιωτική φυλακή για 30 ημέρες.

«Οι υπόλοιποι στρατιώτες που παρέμειναν αμέτοχοι έχουν κληθεί για συζητήσεις διευκρίνισης που θα πραγματοποιηθούν αργότερα, μετά τις οποίες θα καθοριστούν περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο διοίκησης», αναφέρει ο στρατός.

Οι IDF σημειώνουν ότι «οι διαδικασίες σχετικά με τη συμπεριφορά απέναντι σε θρησκευτικά ιδρύματα και σύμβολα ενισχύθηκαν στους στρατιώτες πριν από την είσοδό τους στις σχετικές περιοχές και θα ενισχυθούν εκ νέου για όλους τους στρατιώτες στην περιοχή μετά το περιστατικό».