Ισπανικό χωριό 321 κατοίκων αναζητά κάποιον να αναλάβει τη μοναδική του παμπ με ενοίκιο μόλις 160 ευρώ τον μήνα - iefimerida.gr

Μια ασυνήθιστη επαγγελματική ευκαιρία προσφέρει ένα μικρό χωριό της Ισπανίας, αναζητώντας νέο διαχειριστή για τη μοναδική του παμπ, με μηνιαίο μίσθωμα που ξεκινά μόλις από τα 160 ευρώ.

Πρόκειται για το χωριό Berbegal, στην επαρχία Huesca, στην αυτόνομη κοινότητα της Αραγονίας, το οποίο αριθμεί μόλις 321 κατοίκους. Η τοπική κοινότητα αναζητεί κάποιον που θα αναλάβει τη λειτουργία του καταστήματος «El Meridiano», το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Plaza España και αποτελεί σημείο αναφοράς για την καθημερινή κοινωνική ζωή των κατοίκων.

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Εκεί οι κάτοικοι συναντιούνται για τον πρωινό τους καφέ, ένα απεριτίφ ή απλώς για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν νέα. Για τον λόγο αυτό, η λειτουργία του καταστήματος έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία.

Πλήρως εξοπλισμένο εστιατόριο, με ενοίκιο 160 ευρώ

Σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Berbegal, το κατάστημα διαθέτει συνολική επιφάνεια 214 τετραγωνικών μέτρων, είναι επιπλωμένο και περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένη επαγγελματική κουζίνα.

Η σύμβαση παραχώρησης έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, ενώ το ελάχιστο μίσθωμα ορίζεται στα 160 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 1.920 ευρώ ετησίως.

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Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοικτού διαγωνισμού, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, καταθέτοντας τις προτάσεις τους. Η τελική επιλογή θα βασιστεί σε περισσότερα από ένα κριτήρια, με στόχο την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.

Πρόσκληση σε όσους θέλουν να αφήσουν τη μεγάλη πόλη

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, να εγκαταλείψουν τους έντονους ρυθμούς των μεγάλων πόλεων και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στην ισπανική ύπαιθρο.

Η ανάληψη του καταστήματος προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας μιας ήδη εξοπλισμένης επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται η αρχική επένδυση για την αγορά και τον βασικό εξοπλισμό ενός εστιατορίου.

Ωστόσο, όσοι ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στην Ισπανία θα πρέπει να λάβουν υπόψη ορισμένες σημαντικές παραμέτρους πριν προχωρήσουν σε μια τέτοια απόφαση.

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι σκέφτονται να μετακομίσουν στην Ισπανία

Η γνώση της ισπανικής γλώσσας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι καθημερινές συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, προμηθευτές και επαγγελματίες πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο στα ισπανικά.

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Εξίσου σημαντικός είναι ο οικονομικός προγραμματισμός, με την καταγραφή των εξόδων για ενέργεια, προμήθειες, ασφάλιση, φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν για τις τοπικές επαγγελματικές και φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και για τις προϋποθέσεις λειτουργίας μιας επιχείρησης εστίασης.

Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάσταση στην Ισπανία διευκολύνει τη διαδικασία μετεγκατάστασης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση άδειας εισόδου ή εργασίας.