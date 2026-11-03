Ισπανία: Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα - iefimerida.gr

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Όσκαρ Πουέντε, σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη σύγκρουση των τρένων που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους.

Πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

«Ένας υπουργός Μεταφορών σε μια χώρα όπως η Ισπανία δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στο αξίωμά του με δύο δυστυχήματα αυτής της σοβαρότητας σε λιγότερο από ένα χρόνο» δήλωσε, προσθέτοντας ότι είχε λάβει την απόφαση αμέσως μετά τη δεύτερη σύγκρουση των δύο τρένων στην Ούρδα.

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Ωστόσο, υποστήριξε ότι συνέχισε να ασκεί το καθήκον του για την αντιμετώπιση των συνεπειών και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι το τρομερό δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα τρένο της Renfe AVE, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη, συγκρούστηκε με το πίσω μέρος ενός ακινητοποιημένου τρένου της Iryo.

Το νέο περιστατικό προκλήθηκε μόλις 10 μήνες αφότου 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε παρόμοιο περιστατικό, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν στην Ανταμούζ της επαρχίας Κόρδοβα.

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Τι ανέφερε για το δυστύχημα

Κατά τη διάρκεια μιας έντονης αντιπαράθεσης, ο Πουέντε υπενθύμισε ότι η κυβέρνησή του είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, ύψους 780 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, εξέφρασε εκ νέου τις επιφυλάξεις του για την απόφαση του κέντρου ελέγχου της Adif να επιτρέψει στο τρένο υψηλής ταχύτητας AVE, το οποίο ενεπλάκη στο δυστύχημα, να συνεχίσει κανονικά τη διαδρομή του, παρά το γεγονός ότι είχε παρουσιαστεί βλάβη στο σύστημα ασφαλείας LZB. Αυτό συνέβη ενώ λίγο αργότερα ένα τρένο της Iryo είχε ακινητοποιηθεί στην ίδια γραμμή.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος (PP), Έστερ Μουνιόθ, είχε ασκήσει κριτική στον υπουργό, δηλώνοντας ότι ευθύνη του «δεν είναι να εξηγεί τα θανατηφόρα δυστυχήματα, αλλά να τα αποτρέπει».

Και το κόμμα Sumar είχε ζητήσει την παραίτησή του, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν τον θεωρεί υπεύθυνο για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της ERC, Γκαμπριέλ Ρουφιάν, υποστήριξε ότι το ανθρώπινο λάθος «αποκαλύπτει τις αδυναμίες ενός συστήματος ασφαλείας που δεν λειτουργεί σωστά».

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Παράλληλα, η επιτροπή εργαζομένων της Adif αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργία στις 17 Νοεμβρίου, ζητώντας τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Ωστόσο, η απεργία δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί επίσημα.