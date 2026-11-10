Ισπανία: Επιμνημόσυνη δέηση στο Τολέδο για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας, παρουσία του βασιλικού ζεύγους - iefimerida.gr

Επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε απόψε στο Τολέδο στην Ισπανία για τους 69 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Οκτωβρίου στην Ούρδα.

Στην τελετή παρέστη το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας. Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια στάθηκαν σιωπηλοί μπροστά στα 69 αναμμένα κεριά, προτού συλλυπηθούν συγγενείς των θυμάτων οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στον καθεδρικό ναό.

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Η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ούρδα είχε ως αποτέλεσμα 69 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και περισσότεροι από 100 άλλοι να τραυματιστούν. Ήταν η χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία μετά τον φονικό εκτροχιασμό τρένου το 2013, κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 80 ανθρώπους.

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Νωρίτερα φέτος, στις 18 Ιανουαρίου, δύο τρένα υψηλής ταχύτητας είχαν συγκρουστεί κοντά στην κοινότητα Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, με αποτέλεσμα 46 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

Οι δύο τραγωδίες επανέφεραν στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με τη συντήρηση και την ασφάλεια στο ισπανικό δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας, το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο έπειτα από εκείνο της Κίνας.