Ισπανία: Ψάρια πηδούσαν έξω από το νερό, πάνω σε προβλήτα στην Κόστα ντελ Σολ -Τι συνέβη [βίντεο]

Χιλιάδες ψάρια πετάχτηκαν έξω από το νερό, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από κάποιον πιθανό θηρευτή, στην Ισπανία.



Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και θύμισε σε πολούς σκηνή από βιβλική αφήγηση.



Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής, σε μια προβλήτα στην Κόστα ντελ Σολ, κοντά στη Μάλαγα, όταν επί περίπου 20 λεπτά μικρά, ασημένια ψάρια άρχισαν να πηδούν έξω από το νερό, ενώ άλλα προκαλούσαν μικρούς κυματισμούς καθώς κινούνται πανικόβλητα στη θάλασσα.

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Το βίντεο με τα ψάρια να πηδούν έξω από τη θάλασσα στην Ισπανία

Τα ψάρια αυτά πιστεύεται ότι ανήκουν στην οικογένεια της ρέγγας –τοπικά είναι γνωστά ως «λάτσας» (lachas)– και χρησιμοποιούνται συνήθως ως δόλωμα. Η Μαρί Κάρμεν Νάβας, εκπρόσωπος του τοπικού σωματείου αλιέων, απέδωσε το θέαμα –το οποίο έλαβε χώρα λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής– στην παρουσία κάποιου θηρευτή, ενός τόνου για παράδειγμα. Τα ψάρια πετάχτηκαν έξω από το νερό εξαιτίας της ταχύτατης κίνησής τους, αλλά και της πίεσης που ασκούνταν στο εσωτερικό του κοπαδιού. Δεκάδες γλάροι εκμεταλλεύτηκαν το σουρεαλιστικό αυτό φαινόμενο, και εξασφάλισαν ένα εύκολο γεύμα, ενώ παιδιά που βρίσκονταν στην προβλήτα, δίπλα σε ένα αλιευτικό σκάφος, παρακολουθούσαν το συμβάν.



Ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Εντουάρντο Ρουίθ Ραμίρεθ, σχολίασε: «Το έχω δει κι εγώ, αν και σε παραλία». «Ως ψαράς, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Συμβαίνει όταν θηρευτές εγκλωβίζουν ένα κοπάδι σαρδέλες, αναγκάζοντάς τες να βγουν έξω από το νερό – πρόκειται για έναν αμυντικό ελιγμό με σκοπό να προστατευθούν».

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Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια ισχυρισμών ορισμένων χρηστών ότι οι εικόνες ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο ένας άλλος χρήστης το διέψευσε αναφέροντας: «Καθόλου. Συνέβη μόλις πριν από λίγα λεπτά στην Καλέτα ντε Βέλεθ. Χιλιάδες μικρά ψάρια φαίνεται να διαφεύγουν από κάποιον θηρευτή, πιθανότατα έναν τόνο». Άλλοι υπέθεσαν ότι ο θηρευτής θα μπορούσε να είναι μια «μικρή ομάδα καρχαριών», αν και δεν υπήρξε επιβεβαίωση για το είδος του θηρευτή.



Ένας άλλος κάτοικος της περιοχής, απαντώντας σε σχόλια που προέτρεπαν τον κόσμο να πάει στο λιμάνι με έναν κουβά για να τον γεμίσει και να απολαύσει ένα νόστιμο γεύμα, δήλωσε: «Είναι ένα είδος σαρδέλας, αλλά πιο στεγνό και λιγότερο ζουμερό όταν ψήνεται στη σχάρα. Γι' αυτό και το λιμάνι δεν είναι γεμάτο κόσμο που προσπαθεί να τα πιάσει. Απλώς δεν είναι και τόσο νόστιμα».



Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό του λιμανιού και οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να πετούν τα ψάρια πίσω στη θάλασσα – αν και πολλά πέθαναν στη στεριά.