 Ισπανία: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος -Κατηγορείται για διαφθορά - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος -Κατηγορείται για διαφθορά

Χοσέ Λουίς Άμπαλος
Χοσέ Λουίς Άμπαλος / Φωτογραφία: shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Προφυλακιστέος κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος, που εμπλέκεται σε ένα από τα σκάνδαλα διαφθοράς που κλονίζουν την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Άμπαλος – εκ των κορυφαίων στελεχών του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) – πρέπει να προφυλακιστεί λόγω κινδύνου διαφυγής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την προηγούμενη εβδομάδα, η εισαγγελία κατά της διαφθοράς ζήτησε την καταδίκη του Άμπαλος σε κάθειρξη 24 ετών.

Ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος κατηγορείται – μαζί με τον πρώην βοηθό του, τον Κόλντο Γκαρθία, και έναν επιχειρηματία – σε υπόθεση παράτυπης ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 μετά τη σύλληψη του Γκαρθία και έφερε στο φως την απάτη που επέτρεψε σε μια μικρή εταιρεία να εξασφαλίσει συμβάσεις ύψους 53 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 για την προμήθεια μασκών σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ισπανία υπουργός Μεταφορών

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ