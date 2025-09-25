Ισπανία: Ο Σάντσεθ αποφασισμένος να διεκδικήσει την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία το 2027 - iefimerida.gr

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του το 2027, μολονότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα του θα δυσκολευτεί να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Βουλή.

«Σίγουρα θα το κάνω», είπε ο Σάντσεθ σε συνέντευξή του στο Bloomberg. «Είναι κάτι που έχω ήδη συζητήσει με την οικογένειά μου και το κόμμα μου, κι αν μου το επιτρέψουν, είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να κερδίσουμε και πάλι πλειοψηφία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σάντσεθ ποντάρει στην ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας

Ο 53χρονος Σάντσεθ θεωρεί ότι οι ψηφοφόροι θα εκτιμήσουν την καλή πορεία της ισπανικής οικονομίας, που αναμένεται να καταγράψει τη φετινή χρονιά ρυθμό ανάπτυξης 2,7%, υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ευρωζώνης. Η ανεργία έχει υποχωρήσει μετά την οικονομική κρίση και πρόσφατα ο οίκος αξιολόγησης S&P αναβάθμισε κατά μία βαθμίδα την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας της Ιβηρηικής.

«Χάρη στις πράσινες πολιτικές, έχουμε μειώσει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας από το 2017 μέχρι σήμερα κατά 50%», δήλωσε ο Σάντσεθ. «Αυτό μας επιτρέπει να αποκτήσουμε ανταγωνιστικότητα και χάρη σε αυτό βλέπουμε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης στην Ισπανία».

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στην Ισπανία

Ωστόσο, ο Σάντσεθ δυσκολεύεται να μεταφράσει σε πολιτικά οφέλη την καλή πορεία της ισπανικής οικονομίας καθώς αντιμετωπίζει το πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο στη σύγχρονη ιστορία και περιβάλλεται από σκάνδαλα διαφθοράς που αφορούν τους πρώην πλέον κορυφαίους συνεργάτες του στο κόμμα, καθώς και μέλη της οικογένειάς του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα δύο κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές. Προηγουμένως, ωστόσο, οι Σοσιαλιστές του Σάντσεθ θα δώσουν μάχες σε τοπικές εκλογές σε δύο περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Ανδαλουσίας, της πιο πυκνοκατοικημένης στην Ισπανία, όπου οι συντηρητικοί αναμένεται να παραμείνουν στην εξουσία.

Ο Σάντσεθ είναι πρωθυπουργός από το 2018, αλλά χρειάζεται τη συναίνεση άνω των οκτώ κομμάτων για να περάσει οποιονδήποτε νόμο. Η κυβέρνησή του εξακολουθεί να διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό του 2023, ο οποίος εγκρίθηκε πριν από τις τελευταίες γενικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την ίδια χρονιά.

Τα σκάνδαλα διέβρωσαν τη δημοφιλία των Σοσιαλιστών

Προ διετίας το Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox έφθασαν στην πηγή αλλά δεν ήπιαν νερό, αφού χρειάζονταν τέσσερις έδρες για να εξασφαλίσουν την απόλυτη πλειοψηφία. Αλλά σχεδόν όλες οι τωρινές σφυγμομετρήσεις δείχνουν ότι αυτή τη φορά θα ξεπεράσουν το όριο αυτό, καθώς τα σκάνδαλα έχουν διαβρώσει τη δημοτικότητα του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ο Σάντσεθ, ωστόσο, έχει αποδείξει ότι είναι ικανός για το comeback, ειδικά όταν οι δημοσκοπήσεις ή ενίοτε και σύντροφοί του στο κόμμα θεωρούν ότι το πολιτικό του κεφάλαιο έχει εξανεμιστεί. Μετά τις εκλογές του 2023 ενέκρινε νόμο για την αμνήστευση Καταλανών αυτονομιστών με αντάλλαγμα τη στήριξή τους στη Βουλή, εξασφαλίζοντας έτσι άλλη μια θητεία στον πρωθυπουργικό θώκο΄.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλά η σχέση του Σάντσεθ με τα καταλανικά κόμματα είναι ταραχώδης καθώς κατά καιρούς αναστέλλουν την υποστήριξή τους, γεγονός που αναγκάζει τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό να διαπραγματεύεται μαζί τους για κάθε νομοσχέδιο και κάθε ψήφο.