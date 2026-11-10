Ισπανία: Νεκρός αστυνομικός από έκρηξη παγιδευμένου σακιδίου στο Οβιέδο -Ακρωτηριάστηκε συνάδελφός του - iefimerida.gr

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού μέσα σε σακίδιο, στην πόλη Οβιέδο της βόρειας Ισπανίας, το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με τα νεότερα δημοσιεύματα των ισπανικών μέσων, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 7:30 το πρωί, όταν μια 17χρονη τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο πλαίσιο διαμάχης μεταξύ δύο οικογενειών, στη συνοικία Βιγιαφρία. Η νεαρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

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Έκρηξη στο Οβιέδο της Ισπανίας

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν σακίδιο στην είσοδο κτιρίου, το οποίο περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό.

Νεκρός αστυνομικός, ακρωτηριάστηκε ένας άλλος

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 8:50 τοπική ώρα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των αστυνομικών για την εξουδετέρωση του μηχανισμού. Ο νεκρός ήταν υπαξιωματικός της Μονάδας Αστυνομικών Σκύλων, ενώ ο δεύτερος αστυνομικός, μέλος της ειδικής μονάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (TEDAX), υπέστη ακρωτηριασμό του ενός ποδιού και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

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Η ισπανική αστυνομία εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του Χουάν Χοσέ, αναφέροντας: «Η σκέψη μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του, τους συναδέλφους του και τους αγαπημένους του ανθρώπους».

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της έκρηξης και τη σύνδεσή της με την οικογενειακή διαμάχη.