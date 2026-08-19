Ισπανία: Νέα μεγάλη μάχη με τις φλόγες δυτικά της Μαδρίτης -Εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους 3.500 κάτοικοι - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον έλεγχο μιας νέας εστίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε περιοχή δυτικά της Μαδρίτης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στην κοινότητα Αλδέα δελ Φρέσνο, δυτικά της Μαδρίτης.

Οι αρμόδιες αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 3.500 κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στις οικίες τους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση κατοικιών που βρίσκονται στην περίμετρο της πόλης για λόγους ασφαλείας.

Η εκδήλωση της φωτιάς αποδίδεται στις αυξημένες θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή.

Η τρέχουσα πυρκαγιά έρχεται σε συνέχεια των καταστροφικών πυρκαγιών του Ιουλίου.

Το γεγονός αυτό συμβαίνει λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις εκτεταμένες πυρκαγιές του Ιουλίου, οι οποίες θεωρούνται οι σοβαρότερες στην ιστορία της περιφέρειας και είχαν ως αποτέλεσμα την αναγκαστική απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων πολιτών.

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Στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς, που ξέσπασε κοντά στην κοινότητα Αλδέα δελ Φρέσνο, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας, συνδράμουν εννέα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η εκδήλωση της πυρκαγιάς αποδίδεται στις αυξημένες θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή.

«Ήχησε» το 112 -Εντολή να μείνουν στα σπίτια τους 3.500 κάτοικοι

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην έκδοση οδηγίας προς τους περίπου 3.500 κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στις οικίες τους, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε εκκένωση κατοικιών που βρίσκονται στην περίμετρο της πόλης.

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Η εξάπλωση της πυρκαγιάς ευνοείται από τους ισχυρούς ανέμους και τη θερμοκρασία που άγγιξε τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές που έπληξαν το δυτικό τμήμα της περιφέρειας της Μαδρίτης και την όμορη επαρχία Άβιλα, είχαν υποχρεώσει σχεδόν 60.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι εν λόγω πυρκαγιές είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή περίπου 270.000 στρεμμάτων γης σε 17 κοινότητες μόνο στην περιοχή της Μαδρίτης.