Ο μηχανοδηγός που πάτησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, η οδηγία «συνέχισε με κανονική ταχύτητα» και ιστορίες επιβατών των τρένων στην Ισπανία που συγκλονίζουν - iefimerida.gr

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές του μηχανοδηγού της μοιραίας αμαξοστοιχίας στην Ισπανία που προσέκρουσε σε άλλο τρένο την Τετάρτη στην Ισπανία.

Ο 36χρονος Antonio Acedo βρισκόταν στο κόκπιτ του τρένου της Renfe όταν αυτό προσέκρουσε με ταχύτητα 124 μιλίων την ώρα (περίπου 200 χλμ./ώρα) στο πίσω μέρος ενός συρμού της εταιρείας Iryo, την Τετάρτη. Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη σφοδρή σύγκρουση, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο για τον εντοπισμό σορών και αγνοουμένων. Μεταξύ των αγνοουμένων συγκαταλέγονται ένας διευθυντής σχολείου, ένας συνθέτης, ένας τηλεοπτικός παρουσιαστής και ένας εθελοντής σε τράπεζα τροφίμων.

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Παράλληλα, δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, όταν τα βαγόνια εκτροχιάστηκαν και ανατράπηκαν, πέφτοντας σε πρανές. Τόσο ο Antonio όσο και ο εκπαιδευόμενος συνάδελφός του, που καθόταν δίπλα του στην καμπίνα, έχασαν τη ζωή τους.

Η οικογένεια του άτυχου μηχανοδηγού τον χαρακτήρισε «ήρωα», αποκαλύπτοντας ότι ενεργοποίησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αποτρέποντας, έτσι, το να πάρει η τραγωδία ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ο άτυχος μηχανοδηγός / Φωτογραφία: Instagram /antacedo

Νωρίτερα, ο μηχανοδηγός είχε έρθει σε επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου στη Μαδρίτη, με το ηχητικό ντοκουμέντο από αυτήν να αποκαλύπτει τι προηγήθηκε της τραγωδίας και την ακριβή στιγμή που συνέβη το μοιραίο λάθος.

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Ειδικότερα, το κέντρο ελέγχου τού έδωσε την εντολή: «Συνέχισε [την πορεία] με κανονική ταχύτητα». «Με κανονική ταχύτητα;» ρώτησε ο Antonio. «Ναι», απάντησε ο υπάλληλος του κέντρου ελέγχου. Ο μηχανοδηγός δεν ενημερώθηκε ποτέ ότι μπροστά του βρισκόταν ένα άλλο τρένο, το οποίο ήταν ακινητοποιημένο - παρόλο που το κέντρο ελέγχου γνώριζε για τα «προβλήματα εξοπλισμού» που αντιμετώπιζε ο συρμός της Iryo.

Σε μια ακόμη τραγική τροπή των γεγονότων, αποκαλύφθηκε ότι ο Antonio ήταν ενεργό μέλος του πολιτικού κόμματος Izquierda Española και είχε προειδοποιήσει για την κατάρρευση των υποδομών και τη χρόνια υποχρηματοδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Η φίλη του, δημοσιογράφος Paula Fraga, δήλωσε: «Ο Antonio ήταν ένας από τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή που έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την επιδείνωση της κατάστασης των σιδηροδρομικών υποδομών - ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αγνοήθηκαν και απαξιώθηκαν, και τελικά έχασαν τη ζωή τους επειδή οι αρμόδιοι αρνήθηκαν να ακούσουν».



Ο επικεφαλής του κόμματος, Guillermo del Valle, τον περιέγραψε ως «έναν καλό άνθρωπο» και έναν «προσεκτικό, ευγενικό και υποδειγματικό συνάδελφο». Σε παλαιότερες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Antonio είχε αναφερθεί στο θέμα του θανάτου, γράφοντας: «Φαντάζομαι ότι, όταν φτάνουμε στο τέλος, αν κοιτάξουμε πίσω και βρούμε ευτυχία, δεν λυπούμαστε που "φεύγουμε"».

Τα θύματα και οι αγνοούμενοι της δεύτερης σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία



Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα της Τετάρτης είναι το δεύτερο που σημειώνεται στην Ισπανία μέσα στη χρονιά. Προηγήθηκε η τραγωδία στις 18 Ιανουαρίου όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκε κοντά στην Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, στη νότια Ισπανία, και συγκρούστηκε με άλλον συρμό που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν 46 άνθρωποι.

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Στην τραγωδία που σημειώθηκε την Τετάρτη, 69 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσα στα θύματα είναι μια πρώην πολιτικός, όπως επιβεβαίωσε η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανώσεων, η Fátima Báñez που διετέλεσε υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη διάρκεια της θητείας της στην κυβέρνηση μεταξύ 2011 και 2018.



Μια συνθέτρια κλασικής μουσικής αγνοείται, επίσης, μετά την καταστροφή. Φίλοι της María Luisa Manchado απηύθυναν εκκλήσεις για τον εντοπισμό της, αφού η σιδηροδρομική εταιρεία επιβεβαίωσε πως είχε επικυρώσει το εισιτήριό της για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Η 24χρονη Julieta Gallego, αθλήτρια, έχασε επίσης της ζωή της, όπως και ο 36χρονος αστυνομικός José Manuel Chacón, ο οποίος είχε παντρευτεί μόλις τέσσερις μήνες νωρίτερα.

Φωτογραφία: Facebook

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Φωτογραφία: Guardia Civil 1905 @1905Civil

Μεταξύ των αγνοουμένων παραμένει ο φανατικός οπαδός της Ατλέτικο Μαδρίτης David Martinez Mendez, τον οποίο η οικογένειά του περιγράφει ως «χαρούμενο και αφοσιωμένο στους αγαπημένους του».

Μία ακόμα συγκινητική περίπτωση είναι αυτή του μηχανικού David Reina Reguera, τον οποίο η οικογένειά του εξακολουθεί να αναζητεί. Ο 22χρονος είχε τηλεφωνήσει στους δικούς του στις 8:30, λιγότερο από μισή ώρα πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Ο David Reina Reguera

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Τέλος, αγνοείται και η αρχιτέκτονας Alexandra García Bartolomé, η οποία μίλησε επίσης με την οικογένειά της περίπου 20 λεπτά πριν από το δυστύχημα. Ταξίδευε προς τη Σεβίλλη για επαγγελματικούς λόγους όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

-Πηγή: The Sun