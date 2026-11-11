Ισπανία: Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές στην πρώτη γενική απεργία μετά από 14 χρόνια -«Βούλιαξαν» Μαδρίτη και Βαρκελώνη, φωτό - iefimerida.gr

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις της Ισπανίας, στο πλαίσιο της γενικής απεργίας της 11ης Νοεμβρίου.

Πρόκειται για την πρώτη πανεθνική κινητοποίηση αυτού του είδους εδώ και 14 χρόνια. Η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη βρέθηκαν στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων, με τους διαδηλωτές να ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αυξήσεις στους μισθούς και την πάταξη της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

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Στη Μαδρίτη, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Συνδικάτου Ενοικιαστών, υπολογίζεται πως 400.000 με 500.000 πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους, παρά την έντονη βροχόπτωση.

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

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Φωτογραφία AP

Στη Βαρκελώνη, η δημοτική αστυνομία έκανε λόγο για 55.000 διαδηλωτές, ενώ οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι ο αριθμός τους έφτασε τις 400.000.

Τα συνδικάτα UGT και CC OO χαρακτήρισαν την απεργία «πολύ επιτυχημένη», υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. Από την πλευρά τους, οι εργοδοτικές οργανώσεις έκαναν λόγο για αποτυχία της κινητοποίησης, εκτιμώντας ότι το ποσοστό συμμετοχής στην απεργία δεν ξεπέρασε κατά μέσο όρο το 5%.

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Οι διαδηλωτές έδειχναν τα κλειδιά τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας

Κεντρικό σύνθημα της διαδήλωσης ήταν «Να ζούμε, όχι απλώς να επιβιώνουμε», με τους συμμετέχοντες να στρέφονται κατά της εκμετάλλευσης στην αγορά κατοικίας, της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων.

Μεταξύ των συνθημάτων που ακούστηκαν ήταν τα «Έχουμε τα κλειδιά όλων των διαμερισμάτων σας» και «Ο αγώνας συνεχίζεται, όποιο κι αν είναι το κόστος».

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν πανό και φορούσαν μπλουζάκια με μηνύματα όπως «Μένουμε εδώ», «Η ουδετερότητα δεν πληρώνει το ενοίκιο» και «Χωρίς σπίτι δεν υπάρχει εκπαίδευση». Χαρακτηριστικό στοιχείο της κινητοποίησης ήταν και το χτύπημα των κλειδιών στον αέρα από τους συγκεντρωμένους.

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Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

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Προβλήματα στις μετακινήσεις και τουλάχιστον 52 συλλήψεις

Η γενική απεργία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Από τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφηκαν αποκλεισμοί δρόμων στη Μαδρίτη, τη Βαλένθια, τη Βαρκελώνη και άλλες πόλεις, ενώ σημαντικές διαταραχές σημειώθηκαν και στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Φωτογραφία AP

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ημέρας, ακυρώθηκε το 24% των δρομολογίων των τρένων υψηλής ταχύτητας AVE και το 10% των δρομολογίων των προαστιακών τρένων Cercanías. Παράλληλα, ματαιώθηκαν περισσότερες από 280 προγραμματισμένες πτήσεις.

Η ημέρα σημαδεύτηκε επίσης από επεισόδια κατά τη διάρκεια των απεργιακών περιφρουρήσεων και των διαδηλώσεων. Τουλάχιστον 52 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες πόλεις, ενώ στη Βαρκελώνη επικράτησε ένταση όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν συγκέντρωση διαδηλωτών.