Χαμός στην Ισπανία για την ασφάλεια των γυναικών αφού «χάλασαν» τα βραχιολάκια κακοποιητικών συντρόφων - iefimerida.gr

H ισπανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε πως οι γυναίκες-θύματα βίας είναι και ήταν πάντα ασφαλείς, απαντώντας σε μια διαμάχη που προκλήθηκε μετά τις βλάβες που αναφέρθηκαν σε ηλεκτρονικά βραχιολάκια.

«Οι γυναίκες προστατεύονταν και πάντα είναι ασφαλείς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά» τις δυσλειτουργίες αυτές, επισήμανε σήμερα Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης Πιλάρ Αλεγρία.

«Είναι αλήθεια πως υπήρξε μια μεταβατική περίοδος αυτούς τους πέντε μήνες, από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο (2024) όπου, προφανώς, εντοπίστηκε μία ανωμαλία, όμως διορθώθηκε και επιλύθηκε στη συνέχεια», παραδέχθηκε εντούτοις η αξιωματούχος, προσθέτοντας πως η «τεχνολογία δεν είναι αλάνθαστη», πρόσθεσε η ίδια.

Πώς εξηγήθηκαν οι βλάβες στα βραχιολάκια

Οι αντιδράσεις ξέσπασαν πριν από λίγες ημέρες, όταν η γενική εισαγγελία ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της πως αυτά τα εργαλεία, τα οποία προειδοποιούν τα θύματα εάν το πρόσωπο που τους επιτέθηκε παραβίασε τη διαταγή διατήρησης απόστασης, είχαν καταγράψει τεχνικά προβλήματα έπειτα από μια μετεγκατάσταση δεδομένων, που συνδεόταν με μια αλλαγή προμηθευτή.

Αυτές οι δυσλειτουργίες προκάλεσαν την αγωνία των θυμάτων, όπως «κι έναν μεγάλο αριθμό προσωρινών αρχειοθετήσεων ή απαλλαγών» σχετικά με την παραβίαση των διαταγών απομάκρυνσης, σύμφωνα με αυτήν την έκθεση.

Πολιτική διαμάχη για τα βραχιολάκια

Οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης δεν άργησαν να διατυπωθούν και λίγο μετά, η γενική εισαγγελία εξέδωσε ένα δελτίο Τύπου με το οποίο αναγνώριζε «μεμονωμένα προβλήματα», διευκρινίζοντας ωστόσο πως είχαν επιλυθεί στα τέλη του 2024.

«Οι υποθέσεις που είχαν προσωρινά αρχειοθετηθεί άνοιξαν εκ νέου μόλις ανακτήθηκαν τα δεδομένα», προστίθεται στο δελτίο Τύπου, όπου υπογραμμίζεται πως σε καμία περίπτωση αυτά τα περιστατικά δεν επηρέασαν τις διαδικασίες που συνδέονται με τα βίαια εγκλήματα που δικαιολόγησαν την εγκατάσταση της συσκευής.

Στο επίκεντρο των επικρίσεων, η υπουργός Ισότητας Άνα Ρεντόντο υπερασπίστηκε το σύστημα. «Μπορεί να υπήρξαν περιστατικά, όμως πέραν αυτού το να πει κανείς ότι αυτά τα περιστατικά θέτουν σε κίνδυνο τις γυναίκες, όχι, σας παρακαλώ είναι απολύτως και ριζικά ψευδές», δήλωσε η ίδια στην ισπανική τηλεόραση, διαβεβαιώνοντας πως ένας νέος διαγωνισμός θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες.

Εντούτοις, οι εξηγήσεις της κυβέρνησης δεν έπεισαν την αντιπολίτευση, που ζητά την παραίτηση της υπουργού. «Η δικαιοσύνη δεν ψεύδεται. Οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό το σύστημα δεν ψεύδονται. Τα θύματα δεν ψεύδονται. Εκείνη που ψεύδεται, είναι η υπουργός» είπε σήμερα η Αλίσια Γκαρσία, εκπρόσωπος Τύπου του Λαϊκού Κόμματος στη Γερουσία. «Πρόκειται για μια εγκληματική αμέλεια», συμπλήρωσε.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ