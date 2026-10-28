Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία -«Βρισκόμουν στον διάδρομο και εκσφενδονίστηκα» - iefimerida.gr

Νέα τραγωδία συγκλονίζει την Ισπανία μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με τη νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας



Μια αμαξοστοιχία της Renfe και ένα τρένο της Iryo συγκρούστηκαν λίγο μετά τις 9 το πρωί τοπική ώρα (10 ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν δύο βαγόνια της εταιρείας Iryo, έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης της περιφέρειας Καστίλη Λα Μάντσα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, το τρένο της Renfe μετέφερε 397 επιβάτες, ενώ το τρένο της Iryo εκτιμάται ότι μετέφερε 147 άτομα τη στιγμή της σύγκρουσης.

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Η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλλης-Λα Μάντσα ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε στους 30 από 10, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες προειδοποιήσεις της ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί. Τοπικές Αρχές ωστόσο μιλώντας στο Sky News έκαναν λόγο για τουλάχιστον 39 νεκρούς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της περιφέρειας Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε 80 άτομα τραυματίστηκαν από τα οποία τα 30 φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ τα 50 έχουν υποστεί τραυματισμούς από μέτριους έως σοβαρούς.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από το νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία



Στο μεταξύ οι μαρτυρίες επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος κάνουν τον γύρο των ΜΜΕ. Ένας από αυτούς, ο οποίος ταξίδευε από τη Μαδρίτη, περιέγραψε όσα έζησε στον ραδιοσταθμό Onda Cero: «Δεν ξέρω πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα», είπε και εξήγησε, πέντε λεπτά πριν από τη σύγκρουση, το τρένο σταμάτησε και λίγο αργότερα οι επιβάτες ένιωσαν μια «τεράστια πρόσκρουση». «Ένα πολύ, πολύ βίαιο τράνταγμα. Βρισκόμουν στον διάδρομο και εκσφενδονίστηκα τέσσερις με πέντε θέσεις μακριά. Στο βαγόνι μας υπήρχαν νεκροί», ανέφερε. Ο επιβάτης περιέγραψε ότι, δύο θέσεις μπροστά τους, βρισκόταν ένα άτομο πάνω στο οποίο είχε πέσει ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο. «Τελικά καταφέραμε να ανοίξουμε μια πόρτα και να βγούμε έξω», εξήγησε. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχαν επιβάτες με «σπασμένα πόδια».

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Η Μάρτα, μία ακόμη επιζήσασα, η οποία ταξίδευε στο έκτο βαγόνι της Renfe, περιέγραψε ότι έπεσε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ έβλεπε τις βαλίτσες να εκσφενδονίζονται στον αέρα και άκουγε τις κραυγές των επιβατών. Τελικά, κατάφεραν να σπάσουν ένα παράθυρο, από το οποίο μπόρεσε να βγει. Όπως δήλωσε, αισθάνεται πόνο στο αριστερό της πόδι, αλλά κατά τα άλλα είναι καλά.

Ο Μιγκέλ, ένας επιβάτης που ταξίδευε μαζί με αρκετούς συναδέλφους του στο τελευταίο βαγόνι ενός από τα τρένα, περιέγραψε στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE τη στιγμή του δυστυχήματος. «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, έναν πραγματικά τεράστιο κρότο που διήρκεσε 10 δευτερόλεπτα, σαν να επρόκειτο να εκτροχιαστεί το τρένο. Από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά, μπορούσαμε να δούμε ένα διαλυμένο τρένο – φαντάζομαι πως θα ήταν το άλλο» που ενεπλάκη, είπε.

Σε πλάνα που πρόβαλε το περιφερειακό τηλεοπτικό δίκτυο Castilla La Mancha Television διακρίνεται ένα τρένο που έχει ανατραπεί με τουλάχιστον ένα βαγόνι να παραμένει στις ράγες, την ώρα που μεταλλικά κομμάτια, σπασμένα πάνελ και συντρίμμια έχουν διασκορπιστεί στην πλαγιά κάτω από τη γραμμή.

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Η διαχειρίστρια εταιρεία των σιδηροδρόμων Adif είπε πως το περιστατικό σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλη.

Από την πλευρά του, ο Μανουέλ Γκαλάν, δήμαρχος της κοντινής πόλης Ούρδα, δήλωσε στο Cadena SER ότι οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ζήτησαν από το δημοτικό συμβούλιο να προετοιμάσει εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων ένα αθλητικό κέντρο, προκειμένου να υποδεχθούν επιβάτες και τραυματίες.

Όλες οι υποχρεώσεις του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ακυρώθηκαν για σήμερα. Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα επίσης ακύρωσε όλες τις προεκλογικές εκδηλώσεις του, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο Τύπου.

Σημειώνεται ότι η νέα σιδηροδρομική τραγωδία έρχεται λίγους μήνες μετά από ένα δυστύχημα με την εμπλοκή τρένων υψηλής ταχύτητας της ίδιας εταιρείας, στην ίδια γραμμή, που στοίχισε τη ζωή σε 46 ανθρώπους.

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Η σύγκρουση τον Ιανουάριο, η οποία είχε σημειωθεί όταν ένα τρένο εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε μια άλλη αμαξοστοιχία κοντά στο Ανταμούζ, στην περιφέρεια της Κόρδοβα, είχε αναζωπυρώσει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με το ύψος των επενδύσεων στη συντήρηση των σιδηροδρόμων τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: El Pais, Guardian, Sky News, ΑΠΕ-ΜΠΕ