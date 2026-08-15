Ισπανία: Μεγάλη προσέλευση στα επείγοντα, 48 ώρες μετά την έκλειψη -Πάνω από 1.000 άτομα εξετάστηκαν για προβλήματα όρασης - iefimerida.gr

Η ολική έκλειψη ηλίου μπορεί να ήταν μαγευτική ωστόσο, φαίνεται πως οδήγησε πάνω από 1.000 άτομα στα νοσοκομεία της Ισπανίας.



Το αστρονομικό φαινόμενο της Τετάρτης 12 Αυγούστου ήταν πιο έντονα ορατό σε περιοχές της Ισπανίας. Η απερισκεψία όμως πολλών περίεργων θεατών που δεν ακολούθησαν τις οδηγίες των ειδικών για την προστασία των ματιών κατά την παρατήρηση της ηλιακής έκλειψης, είχε ως αποτέλεσμα πολλοί να καταλήξουν στα νοσοκομεία της χώρας με προβλήματα όρασης, αδιαθεσία και βλάβες στον αμφιβληστροειδή.



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Παραθεριστές παρακολουθούν την ολική έκλειψη ηλίου στη Βαλένθια της Ισπανίας

Σύμφωνα με έναν απολογισμό που έκανε το πρακτορείο ειδήσεων Europa Press, πάνω από 1.000 άνθρωποι έλαβαν ιατρική φροντίδα σε υπηρεσίες υγείας στην Ισπανία από την Τετάρτη έως την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Η πλειονότητα των ασθενών απευθύνθηκε σε γιατρούς για πόνους ή οφθαλμικές βλάβες που συνδέονται με την παρατήρηση της ολικής έκλειψης ηλίου. Ωστόσο, οι περιφερειακές υγειονομικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής κανένα περιστατικό μη αναστρέψιμης τύφλωσης.

340 περιστατικά στη Μαδρίτη και 153 στην Καταλονία

Η Περιφέρεια της Μαδρίτης έχει καταγράψει 340 περιστατικά που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα έως το πρωί της Παρασκευής, έναντι 101 την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με την Υγειονομική Υπηρεσία της Μαδρίτης. Οι λόγοι προσέλευσης περιλαμβάνουν κερατίτιδες, ζάλη, αδιαθεσία, καθώς και αιτήματα για προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο.

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Στην Καταλονία, τα κέντρα υγείας της Βαρκελώνης και της ευρύτερης περιοχής έχουν καταγράψει 153 επισκέψεις, εκ των οποίων οι 72 αφορούσαν συγκεκριμένα οφθαλμολογικά προβλήματα. Η Περιφέρεια της Βαλένθια, από την πλευρά της, κατέγραψε 147 επισκέψεις για προβλήματα όρασης κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Η βασκική υπηρεσία υγείας Osakidetza έχει περιθάλψει 129 ασθενείς για ήπιες διαταραχές της όρασης, οι οποίοι προσήλθαν τόσο σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας όσο και σε νοσοκομειακές δομές. Στο Σαν Σεμπαστιάν, η Oihana Ormazabal, επικεφαλής του τμήματος επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Donostia, διευκρινίζει ότι πρόκειται για «ήπιες παθήσεις, χωρίς καμία σοβαρή βλάβη που να μπορεί να αποδοθεί άμεσα στην έκλειψη».

Στις Βαλεαρίδες Νήσους, περίπου 20 άνθρωποι απευθύνθηκαν σε γιατρούς λόγω επιφανειακών εγκαυμάτων στον αμφιβληστροειδή. Ο Hermann Ribera, διευθυντής υπηρεσιών υγείας του IBSalut στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, υπενθυμίζει ότι «οι βλάβες συνήθως αρχίζουν να εκδηλώνονται μέσα σε 24 έως 48 ώρες» μετά από έκθεση χωρίς προστατευτικά γυαλιά που διαθέτουν πιστοποίηση ISO 12312-2.