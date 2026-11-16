Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία: Σαρώνουν στις δημοσκοπήσεις PP και Vox παρά την άνοδο των Σοσιαλιστών του Σάντσεθ

Την κοινοβουλευτική πλειοψηφία φαίνεται να εξασφαλίζουν από κοινού το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox στην Ισπανία, σύμφωνα με τρεις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, οι Σοσιαλιστές του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ καταγράφουν άνοδο στα ποσοστά τους, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η εικόνα υπεροχής της δεξιάς παράταξης.

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Άνοδος για τους Σοσιαλιστές, αλλά διατηρείται το προβάδισμα της δεξιάς

Η καθημερινή δημοσκόπηση της εφημερίδας El País καταγράφει αύξηση της εκλογικής επιρροής των Σοσιαλιστών στο 30,3%, από 29,9%, με το κόμμα να ξεπερνά για πρώτη φορά το όριο του 30% μετά τις εκλογές του 2023.

Ωστόσο, το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει 31,5% και το Vox 18%, ποσοστά που, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, θα τους εξασφάλιζαν από κοινού περισσότερες από 190 έδρες στην ισπανική Βουλή των 350 εδρών, διαμορφώνοντας κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Δημοσκοπήσεις δίνουν έως και 205 έδρες στο PP και το Vox

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η εκτίμηση της δημοσκόπησης της NC Report για την εφημερίδα La Razón, η οποία προβλέπει ότι το PP και το Vox θα συγκεντρώσουν συνολικά από 201 έως 205 έδρες. Αντίθετα, οι Σοσιαλιστές περιορίζονται στις 102 έως 104 έδρες, παρά την αύξηση της εκλογικής τους επιρροής κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, στο 26,1%.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δημοσκόπηση της IMOP για την El Confidencial. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η υποστήριξη προς τους Σοσιαλιστές ενισχύθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας στο 26,9%. Παρ’ όλα αυτά, το δεξιό μπλοκ προβλέπεται να εξασφαλίσει 194 έδρες, έναντι μόλις 109 των Σοσιαλιστών.

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Η στρατηγική Σάντσεθ και η εξαίρεση της κρατικής δημοσκόπησης

Ο Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσπάθειά του να συσπειρώσει τους απογοητευμένους αριστερούς ψηφοφόρους. Παράλληλα, επιχειρεί να αναδείξει τους κινδύνους που, κατά τον ίδιο, θα συνεπαγόταν μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας του PP με το Vox, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο κοινωνικά δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Εξαίρεση στην εικόνα που διαμορφώνουν οι τρεις δημοσκοπήσεις αποτελεί η μέτρηση του κρατικού Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS). Την περασμένη εβδομάδα, η συγκεκριμένη έρευνα προέβλεψε ότι οι Σοσιαλιστές θα εξασφάλιζαν από 134 έως 143 έδρες, έναντι 155 έως 171 εδρών για το PP και το Vox από κοινού.

Η εκτίμηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Σάντσεθ να διατηρήσει την εξουσία, εξασφαλίζοντας τη στήριξη ενός ευρύτερου αριστερού συνασπισμού.