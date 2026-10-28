Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Νεαρός επιζών «λύγισε» στην αγκαλιά της οικογένειάς του [βίντεο] - iefimerida.gr

Συγκίνηση στη Σεβίλλη, όπου νεαρός επιζών της πολύνεκρης σύγκρουσης τρένων στην Ισπανία έσμιξε ξανά με την οικογένειά του.

O Έρικ βρισκόταν σε ένα από τα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο τραγικό δυστύχημα, ωστόσο κατάφερε να βγει σώος. Η στιγμή που αντίκρισε ξανά τα αγαπημένα του πρόσωπα καταγράφηκε από τηλεοπτική κάμερα, αποτυπώνοντας την τεράστια ανακούφιση και τη συναισθηματική φόρτιση της οικογένειάς του, την ώρα που η αγωνία για την τύχη των υπόλοιπων επιβατών παραμένει έντονη.

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Λύγισε στην αγκαλιά των δικών του ο νεαρός επιζών

Στα συγκινητικά πλάνα, ο Έρικ πέφτει στην αγκαλιά μιας γυναίκας, που εκτιμάται ότι είναι η μητέρα του, και ξεσπά σε δάκρυα. Οι δυο τους μένουν σφιχταγκαλιασμένοι, σε μια στιγμή που τα λόγια μοιάζουν περιττά. Η ανακούφιση είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των οικείων του, οι οποίοι, έπειτα από ώρες αγωνίας, μπορούν πλέον να τον κρατήσουν ξανά στην αγκαλιά τους, γνωρίζοντας ότι επέστρεψε ζωντανός.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο Έρικ ταξίδευε με το τρένο της Iryo. Λίγο μετά την επανένωσή του με την οικογένειά του, περιέγραψε με λίγα λόγια τις στιγμές που έζησε μετά τη σύγκρουση.

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«Βγήκα με τα ίδια μου τα πόδια. Η βαλίτσα έμεινε στο τρένο. Ένιωσα ότι έπρεπε να απομακρυνθώ», ανέφερε, περιγράφοντας την ανάγκη του να φύγει από το σημείο του δυστυχήματος.