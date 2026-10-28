Τραγωδία στην Ισπανία: Στους 68 οι νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους -Ουρές στα νοσοκομεία για να δώσουν αίμα, κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος - iefimerida.gr

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ισπανία όταν δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στο Τολέδο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο απολογισμός του δυστυχήματος στο Τολέδο είναι βαρύς, με τουλάχιστον 68 νεκρούς και πάνω από 80 τραυματίες. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αύξηση του αριθμού, καθώς οι διασώστες δεν έχουν αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στα συντρίμμια.

Σωστικά συνεργεία αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, επιχειρώντας να ανασύρουν εγκλωβισμένους και σορούς. Η Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης του ισπανικού στρατού συνδράμει με γερανούς μεγάλου τονάζ για την απομάκρυνση των κατεστραμμένων βαγονιών.

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης εκφράζει φόβους για αύξηση των νεκρών, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύεται για ενίσχυση της ασφάλειας, τονίζοντας πως δύο δυστυχήματα υψηλής ταχύτητας σε έναν χρόνο είναι απαράδεκτα.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει διακοπεί. Οι πρώτες έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης εστιάζουν σε πιθανή αστοχία του συστήματος ασφαλείας LZB και σε ενδεχόμενο ανθρώπινο λάθος.

Τα δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, ένα της Renfe και ένα της Iryo, συγκρούστηκαν κοντά στην περιοχή της Ούρδα, στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:54, όταν ένα τρένο AVE της Renfe, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη – Σεβίλλη, προσέκρουσε από πίσω σε συρμό της Iryo, ο οποίος βρισκόταν ακινητοποιημένος στις γραμμές.

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Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό αρκετών βαγονιών, ορισμένα από τα οποία κατέληξαν σε παρακείμενο πρανές. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης, η οποία, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, σημειώθηκε με ταχύτητα άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στους συρμούς και εγκλώβισε επιβάτες στα συντρίμμια.

Στα δύο τρένα επέβαιναν συνολικά περίπου 544 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.﻿

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Τουλάχιστον 68 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Ο απολογισμός του δυστυχήματος παραμένει βαρύς, με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 68 νεκρούς και περισσότερους από 80 τραυματίες.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τουλάχιστον 15 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, αρκετοί επιβάτες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία όπου τα βαγόνια έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να μεταβληθεί, καθώς οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα τα σημεία των κατεστραμμένων συρμών.

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Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

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Φωτογραφία AP

Σημειώνεται ότι στα νοσοκομεία όλης της επικράτειας, πολίτες σπεύδουν για αιμοδοσία καθώς οι ανάγκες των τραυματιών είναι μεγάλες.

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Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων

Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα σωστικά συνεργεία στο σημείο της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, τουλάχιστον έξι σοροί θυμάτων δεν έχουν ακόμη ανασυρθεί, καθώς για την πρόσβαση στα συγκεκριμένα σημεία απαιτείται η χρήση γερανών.

Η Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης του ισπανικού στρατού (UME) απέστειλε στην περιοχή τρεις γερανούς μεγάλου τονάζ, προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειες των συνεργείων και να διευκολύνει την απομάκρυνση των συντριμμιών.

Φωτογραφία AP

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες, διασώστες, υγειονομικό προσωπικό, η Πολιτοφυλακή της Ισπανίας και δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν κινητοποιήσει εκτεταμένο μηχανισμό για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία.

Η κυβέρνηση της Καστίλης-Λα Μάντσα αύξησε το επίπεδο συναγερμού και ζήτησε τη συνδρομή της UME, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

«Δυστυχώς, αναμένουμε περισσότερους νεκρούς»

Στο σημείο του δυστυχήματος βρέθηκε ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Παχ, ο οποίος προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, οι υγειονομικές υπηρεσίες είχαν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και η απομάκρυνση των επιβατών βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο. Ωστόσο, παρέμενε σε εξέλιξη η έρευνα στα συντρίμμια των βαγονιών για τον εντοπισμό θυμάτων.

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Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

«Θεωρούμε δεδομένο ότι ο αριθμός θα αυξηθεί, καθώς δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν στα βαθύτερα σημεία των βαγονιών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δύο μονάδες της UME κατευθύνονταν προς την περιοχή.

Ο ίδιος ευχαρίστησε για τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχθηκε η περιφερειακή κυβέρνηση, μεταξύ άλλων από τον βασιλιά της Ισπανίας, τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης.

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Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του συντονισμού των υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η μεταφορά όλων των πληγέντων στις υγειονομικές δομές και η παροχή βοήθειας στις οικογένειες των θυμάτων.

«Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να φροντίσουμε τους ανθρώπους, τους νεκρούς και τις οικογένειές τους. Δυστυχώς, αναμένουμε περισσότερους νεκρούς», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην κατάσταση των τραυματιών, σημείωσε ότι περίπου 50 είχαν καταταχθεί στην κίτρινη κατηγορία, με συμπτώματα διαφορετικής βαρύτητας. Παράλληλα, υπήρχαν τραυματίες στην κόκκινη κατηγορία, για τους οποίους η κατάσταση κρινόταν ιδιαίτερα σοβαρή.

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Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας

Το δυστύχημα προκάλεσε σοβαρές διαταραχές στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας. Η Adif, ο ισπανικός οργανισμός διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών, ανέστειλε την κυκλοφορία στο τμήμα του δικτύου που επηρεάστηκε από τη σύγκρουση.

Η διακοπή επηρέασε τα δρομολόγια μεταξύ της ισπανικής πρωτεύουσας και προορισμών στην Ανδαλουσία, ενώ οι σιδηροδρομικές εταιρείες ενημέρωναν τους επιβάτες για τις ακυρώσεις και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας εξαρτάται από την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων διάσωσης, την απομάκρυνση των κατεστραμμένων συρμών και τους απαραίτητους ελέγχους στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Τα πρώτα στοιχεία για τα αίτια της σύγκρουσης

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πιθανό πρόβλημα στα συστήματα σηματοδότησης και ασφάλειας, καθώς και για ενδεχόμενο ανθρώπινο λάθος.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, αναφέρθηκε σε πιθανή αστοχία του συστήματος ασφαλείας LZB, χωρίς να αποδώσει επίσημα ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το τρένο της Renfe προσέκρουσε στον ακινητοποιημένο συρμό της Iryo αναμένεται να διευκρινιστούν από την έρευνα.

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Σε δηλώσεις του από τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα, στη Μαδρίτη, ο Πουέντε χαρακτήρισε τη σύγκρουση «πραγματικά απίστευτη», επισημαίνοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η αναφορά του στα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν συνιστούσε απόδοση ευθυνών σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο υπουργός απέρριψε, επίσης, το ενδεχόμενο παραίτησής του.

Παρέμβαση Σάντσεθ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, αναφέρθηκε στο δυστύχημα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

«Δεν είναι αποδεκτό να σημειώνονται δύο δυστυχήματα υψηλής ταχύτητας μέσα σε έναν χρόνο», ανέφερε, σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σάντσεθ δεσμεύτηκε ότι θα ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ισπανικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας.

Οι μαρτυρίες των επιβατών από το σημείο της τραγωδίας

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες επιβατών που επέβαιναν στους δύο συρμούς και βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη σφοδρή σύγκρουση.

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Ο 22χρονος Τανγκί Μπινιέ, ο οποίος ταξίδευε στο όγδοο βαγόνι του τρένου της Iryo, περιέγραψε στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης τη στιγμή της πρόσκρουσης, αναφέροντας ότι ο συρμός ήταν σταματημένος όταν σημειώθηκε ένα πολύ ισχυρό χτύπημα.

«Ήμασταν σταματημένοι και ξαφνικά σημειώθηκε μια πολύ ισχυρή πρόσκρουση. Χτυπήσαμε πάνω στα καθίσματα που βρίσκονταν μπροστά μας. Δεν καταλαβαίναμε τι συνέβαινε», ανέφερε.

Όπως περιέγραψε, μετά τη σύγκρουση υπήρχε καπνός στο εσωτερικό του τρένου. Ορισμένοι επιβάτες προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν πυροσβεστήρες, ενώ άλλοι αναζητούσαν τρόπο να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στα βαγόνια.

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Η εικόνα που περιέγραψε ήταν αυτή ενός συρμού με εκτεταμένες ζημιές, μέσα στον οποίο αρκετοί επιβάτες χρειάζονταν άμεση βοήθεια.