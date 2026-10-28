Σοκ στην Ισπανία: Τουλάχιστον 68 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Πώς συνέβη η τραγωδία - iefimerida.gr

Στους 68 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, σύμφωνα με πηγές της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλλης-Λα Μάντσα, τις οποίες επικαλούνται η ισπανική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE, η El País και το Reuters.

Πρόκειται πλέον για πιο πολύνεκρο δυστύχημα από εκείνο που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ κατατάσσεται ως το τρίτο πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία από τη δεκαετία του 1970.

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Από τους 64 νεκρούς, οι 40 επέβαιναν στο τρένο της Iryo και οι 24 στην υπερταχεία AVE. «Η μηχανή της υπερταχείας AVE έχει σφηνωθεί στο τελευταίο βαγόνι του τρένου της Iryo», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές. Στον συρμό της Renfe επέβαιναν 397 άτομα, ενώ το τρένο της Iryo μετέφερε 146 επιβάτες και ένα βρέφος.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να μεταβληθεί, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται. Σύμφωνα με την ενήμερωση ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 58.

© AP Photo/Manu Fernandez

© AP Photo/Manu Fernandez

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Πώς συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας AVE συγκρούστηκε με ένα τρένο Iryo που είχε ακινητοποιηθεί στις γραμμές, σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 112. Δύο βαγόνια Iryo και ένα βαγόνι AVE εκτροχιάστηκαν μετά τη σύγκρουση. Περισσότεροι από 540 άνθρωποι ταξίδευαν με τα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Πηγές από την κεντρική ισπανική κυβέρνηση, αποδίδουν το δυστύχημα σε ανθρώπινο λάθος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την El Pais:

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Η σύγκρουση σημειώθηκε στο χιλιόμετρο 118, μεταξύ των πόλεων Μόρα και Οργκάζ και Ούρντα (επαρχία Τολέδο). Οι αρχικές υποθέσεις δείχνουν «ανθρώπινο λάθος από χειριστή Adif κατά τη διάρκεια βλάβης του κύριου συστήματος σηματοδότησης». Το σύστημα ασφαλείας είναι αυτοματοποιημένο, αλλά όταν αποτύχει, μεταβαίνει σε χειροκίνητη λειτουργία.

Το σύστημα ασφαλείας LZB, το οποίο ελέγχει το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, παρουσίασε δυσλειτουργία το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα περίπου οκτώ τρένα να σταματήσουν στην περιοχή. Το κέντρο ελέγχου στη συνέχεια άλλαξε σε χειροκίνητη λειτουργία και διέταξε όλα τα τρένα να συνεχίσουν τα δρομολόγιά τους. Ωστόσο, το τρένο Iryo, για λόγους που παραμένουν ασαφείς, δεν ξεκίνησε και παρέμεινε ακίνητο. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, η αιτία αυτής της δυσλειτουργίας ήταν ανθρώπινο λάθος.

Παρά το γεγονός ότι οι γραμμές είχαν αποκλειστεί από το τρένο Iryo, ο ελεγκτής στον σταθμό Atocha διέταξε το τρένο υψηλής ταχύτητας AVE που βρισκόταν πίσω του να αρχίσει να κινείται.

Λίγο μετά από αυτή την εντολή, το τρένο υψηλής ταχύτητας AVE χτύπησε το Iryo με οπίσθια τροχιά.

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© Guardia Civil via AP

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από το νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία



Στο μεταξύ οι μαρτυρίες επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος κάνουν τον γύρο των ΜΜΕ. Ένας από αυτούς, ο οποίος ταξίδευε από τη Μαδρίτη, περιέγραψε όσα έζησε στον ραδιοσταθμό Onda Cero: «Δεν ξέρω πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα», είπε και εξήγησε, πέντε λεπτά πριν από τη σύγκρουση, το τρένο σταμάτησε και λίγο αργότερα οι επιβάτες ένιωσαν μια «τεράστια πρόσκρουση». «Ένα πολύ, πολύ βίαιο τράνταγμα. Βρισκόμουν στον διάδρομο και εκσφενδονίστηκα τέσσερις με πέντε θέσεις μακριά. Στο βαγόνι μας υπήρχαν νεκροί», ανέφερε. Ο επιβάτης περιέγραψε ότι, δύο θέσεις μπροστά τους, βρισκόταν ένα άτομο πάνω στο οποίο είχε πέσει ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο. «Τελικά καταφέραμε να ανοίξουμε μια πόρτα και να βγούμε έξω», εξήγησε. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχαν επιβάτες με «σπασμένα πόδια».

Η Μάρτα, μία ακόμη επιζήσασα, η οποία ταξίδευε στο έκτο βαγόνι της Renfe, περιέγραψε ότι έπεσε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ έβλεπε τις βαλίτσες να εκσφενδονίζονται στον αέρα και άκουγε τις κραυγές των επιβατών. Τελικά, κατάφεραν να σπάσουν ένα παράθυρο, από το οποίο μπόρεσε να βγει. Όπως δήλωσε, αισθάνεται πόνο στο αριστερό της πόδι, αλλά κατά τα άλλα είναι καλά.

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Η Εντουάρντα, επιβάτης στο τρένο της Iryo, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER ότι ένιωσε μια «πολύ ισχυρή» πρόσκρουση, η οποία την εκτίναξε προς τα εμπρός και προκάλεσε τραυματισμούς σε αρκετούς επιβάτες στο βαγόνι της. Ανέφερε ότι αρχικά νόμισε πως το τρένο είχε πραγματοποιήσει στάση έκτακτης ανάγκης και συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα του δυστυχήματος μόνο όταν είδε τραυματίες και κλήθηκαν να εκκενώσουν τον συρμό. Αφού κατέβηκε από ένα πρανές σε ασφαλές σημείο, αντίκρισε αυτό που περιέγραψε ως μια καταστροφική εικόνα: ένα τμήμα του τρένου κρεμόταν στην πλαγιά, ενώ σε ένα από τα βαγόνια είχε ξεσπάσει φωτιά. Πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης —συμπεριλαμβανομένου ενός ελικοπτέρου, της αστυνομίας και ασθενοφόρων— έφτασαν στο σημείο μέσα σε περίπου 20 λεπτά. «Είδα νεκρούς», είπε.

Η 60χρονη Άνα Μαρία ταξίδευε στο έκτο βαγόνι της υπερταχείας AVE. «Αφού φύγαμε από τον σταθμό Ατότσα», αφηγείται τηλεφωνικά, «το τρένο παρέμεινε σταματημένο για λίγα λεπτά. Μας είπαν ότι υπήρχαν προβλήματα στις γραμμές. Στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά και, μέσα σε δύο λεπτά, έγιναν όλα. Δεν ξέρω αν συγκρουστήκαμε με άλλο τρένο, αλλά πέσαμε πάνω στο μπροστινό βαγόνι. Εκτινάχθηκα προς τα εμπρός, στον χώρο των αποσκευών· όλα έπεσαν πάνω μου. Ο σύζυγός μου καθόταν δίπλα μου — χτύπησε δυνατά στο κεφάλι και τώρα κατευθυνόμαστε προς το νοσοκομείο στο Τολέδο». Το ζευγάρι ταξίδευε στη Σεβίλλη για διακοπές. «Τα πάντα ήταν διαλυμένα. Ξέρω ότι δύο βαγόνια είχαν ανατραπεί, αλλά όχι το δικό μας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν γρήγορα», πρόσθεσε.



Ο 54χρονος Χεσούς επέβαινε στο δέυτερο βαγόνι του ίδιου τρένου. «Δούλευα στον φορητό υπολογιστή μου όταν ένιωσα μια εξαιρετικά βίαιη επιτάχυνση και προσέκρουσα με δύναμη στο κάθισμα που βρισκόταν μπροστά μου», είπε και συνέχισε: «Οι άνθρωποι εκτινάχθηκαν από τα καθίσματά τους. Νομίσαμε ότι εκτροχιαστήκαμε. Στη συνέχεια, σιγά-σιγά, καταφέραμε να βγούμε έξω και είδαμε ότι το τρένο μας είχε πάρει κλίση. Υπήρχαν πολλοί τραυματίες, ενώ άλλοι ήταν σε κατάσταση σοκ. Είδα χαρτιά διασκορπισμένα στο δάπεδο και ένα παιδί που φαινόταν να μην έχει τραυματιστεί. Αυτή τη στιγμή, βοηθάμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης —κρατώντας με τα χέρια μας τους ορούς… Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες επιχειρούν στο βαγόνι που υπέστη τις σοβαρότερες ζημιές».



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Ο Χουάν Κασάρες, πρόεδρος της CONCOVI, της Συνομοσπονδίας Οικοδομικών Συνεταιρισμών της Ισπανίας, επέβαινε στο πρώτο βαγόνι, με προορισμό τη Σεβίλλη, όπου θα συμμετείχε σε συνάντηση με την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας. «Βρέθηκα στο μπροστινό βαγόνι. Υπήρξε ένα σφοδρό, απότομο φρενάρισμα, το οποίο ακολουθήθηκε αμέσως από μια σειρά προσκρούσεων. Υποθέτω ότι ο μηχανοδηγός προσπάθησε να φρενάρει και, στη συνέχεια, με κάθε πρόσκρουση, το τρένο μετατοπιζόταν κατά δύο ή τρία μέτρα. Το τρένο ήταν γεμάτο. Δεν υπήρχαν πολλά παιδιά, αλλά υπήρχαν καρότσια —καθώς και άτομα με κινητικά προβλήμαρα. Δύο άλλοι επιβάτες με βοήθησαν και σπάσαμε το παράθυρο. Προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να έρθει άλλο τρένο. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας. Οι είσοδοι και οι έξοδοι είχαν φράξει από τις αποσκευές», περιέγραψε.

Ο Μιγκέλ, ένας επιβάτης που ταξίδευε μαζί με αρκετούς συναδέλφους του στο τελευταίο βαγόνι ενός από τα τρένα, περιέγραψε στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE τη στιγμή του δυστυχήματος. «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, έναν πραγματικά τεράστιο κρότο που διήρκεσε 10 δευτερόλεπτα, σαν να επρόκειτο να εκτροχιαστεί το τρένο. Από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά, μπορούσαμε να δούμε ένα διαλυμένο τρένο – φαντάζομαι πως θα ήταν το άλλο» που ενεπλάκη, είπε.

Σε πλάνα που πρόβαλε το περιφερειακό τηλεοπτικό δίκτυο Castilla La Mancha Television διακρίνεται ένα τρένο που έχει ανατραπεί με τουλάχιστον ένα βαγόνι να παραμένει στις ράγες, την ώρα που μεταλλικά κομμάτια, σπασμένα πάνελ και συντρίμμια έχουν διασκορπιστεί στην πλαγιά κάτω από τη γραμμή.

Η διαχειρίστρια εταιρεία των σιδηροδρόμων Adif είπε πως το περιστατικό σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλη.

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Από την πλευρά του, ο Μανουέλ Γκαλάν, δήμαρχος της κοντινής πόλης Ούρδα, δήλωσε στο Cadena SER ότι οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ζήτησαν από το δημοτικό συμβούλιο να προετοιμάσει εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων ένα αθλητικό κέντρο, προκειμένου να υποδεχθούν επιβάτες και τραυματίες.

Όλες οι υποχρεώσεις του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ακυρώθηκαν για σήμερα. Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα επίσης ακύρωσε όλες τις προεκλογικές εκδηλώσεις του, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο Τύπου.

Σημειώνεται ότι η νέα σιδηροδρομική τραγωδία έρχεται λίγους μήνες μετά από ένα δυστύχημα με την εμπλοκή τρένων υψηλής ταχύτητας της ίδιας εταιρείας, στην ίδια γραμμή, που στοίχισε τη ζωή σε 46 ανθρώπους.

Η σύγκρουση τον Ιανουάριο, η οποία είχε σημειωθεί όταν ένα τρένο εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε μια άλλη αμαξοστοιχία κοντά στο Ανταμούζ, στην περιφέρεια της Κόρδοβα, είχε αναζωπυρώσει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με το ύψος των επενδύσεων στη συντήρηση των σιδηροδρόμων τα τελευταία χρόνια.