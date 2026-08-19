Ισπανία: 500 παιδιά από τη Θέουτα θα μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα -Στροφή της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό - iefimerida.gr

Η ισπανική κυβέρνηση έκανε στροφή στην πολιτική της και ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει σε περίπου 500 ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες που βρίσκονται στην Θέουτα να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ισπανία

Η συγκεκριμένη απόφαση ανατρέπει προηγούμενες δηλώσεις ότι όσοι εισέρχονται παράνομα στην ισπανική επικράτεια θα επιστρέφονται στο Μαρόκο, εκτιμά η βρετανική εφημερίδα «Guardian».

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Ασυνόδευτα παιδιά στην Θέουτα

Η Θέουτα, ισπανικός θύλακας στις ακτές της βόρειας Αφρικής, βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την είσοδο περίπου 70.000 ανθρώπων στις 30 Ιουλίου. Η πλειονότητα έχει πλέον επιστρέψει στο Μαρόκο. Ωστόσο, βάσει της ισπανικής νομοθεσίας, το κράτος έχει υποχρέωση προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων έως ότου συμπληρώσουν τα 18 τους χρόνια.

Μόλις στις 13 Αυγούστου, ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα είχε δηλώσει:

«Όποιος εισέλθει παράνομα στη Θέουτα ή τη Μελίγια γνωρίζει ότι θα απελαθεί, καθώς η Ισπανία και το Μαρόκο συνεργάζονται προς τον σκοπό αυτό. Δεν θα φτάσουν στη χερσόνησο, ούτε στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ούτε θα παραμείνουν επ’ αόριστον στη Θέουτα ή τη Μελίγια.»

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Τώρα, το υπουργείο Νεολαίας, σε συνεργασία με τις Αρχές Θέουτα, καταρτίζει επείγον σχέδιο για τη μεταφορά των παιδιών. ΜΚΟ και οργανώσεις προστασίας ανηλίκων αναμένεται να αναλάβουν τα πιο ευάλωτα παιδιά, ιδιαίτερα τα κορίτσια, χωρίς η κηδεμονία τους να μεταβιβαστεί στις περιφερειακές κυβερνήσεις της Ισπανίας.

Αντιδράσεις και πολιτική αντιαπαράθεση

Ο υφυπουργός για τα παιδιά, Ρουμπέν Πέρες Κορέα, βρίσκεται από την Κυριακή στην Θέουτα, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την κατάσταση, καθώς εκατοντάδες παιδιά ζουν στους δρόμους και στηρίζονται σε βοήθεια από κατοίκους της περιοχής.

Η απόφαση προκαλεί ήδη αντιδράσεις, καθώς αρκετές περιφέρειες που κυβερνώνται από κοινού από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox εμφανίζονται απρόθυμες ή αντίθετες στην υποδοχή του προβλεπόμενου αριθμού ανηλίκων.

Το Λαϊκό Κόμμα απέρριψε το κυβερνητικό σχέδιο. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος για οικονομικά θέματα, Χουάν Μπράβο, δήλωσε: «Αν το Μαρόκο έχει ζητήσει την επιστροφή των παιδιών και αν η Ευρώπη λέει ότι όλοι οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να επιστραφούν, είτε είναι παιδιά είτε όχι, τι άλλο χρειάζεται η κυβέρνηση;»

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Η ανακοίνωση της Μαδρίτης έγινε λίγες ώρες μετά τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι, βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, οι μετανάστες θα πρέπει να επιστραφούν στο Μαρόκο.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για τις εσωτερικές υποθέσεις, Μάρκους Λάμερτ, διευκρίνισε ότι όλοι οι παράτυποι μετανάστες που παραμένουν στην Κεούτα πρέπει να επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων» .

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Ένταξης και Μετανάστευσης, τον περασμένο Μάρτιο 21.104 άτομα ηλικίας 16 έως 23 ετών βρίσκονταν υπό κρατική προστασία, εκ των οποίων περίπου 3.500 ήταν κάτω των 17 ετών. Περίπου το 50% προέρχονταν από το Μαρόκο, ενώ τα κορίτσια αντιστοιχούσαν περίπου στο 8% του συνόλου, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Guardian στο ρεπορτάζ του.