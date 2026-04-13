Ισλανδία: Πιλότος πέταξε Boeing 757 μόλις 100 μ. πάνω από το χωριό του για να γιορτάσει τη συνταξιοδότησή του - iefimerida.gr

Πιλότος επιβατικού αεροσκάφους προκάλεσε οργή στην Ισλανδία αφού πέταξε ένα Boeing 757 σε «ανησυχητικά χαμηλό» υψόμετρο πάνω από την πόλη όπου μεγάλωσε για να γιορτάσει τη συνταξιοδότησή του.

Ο πιλότος πραγματοποιούσε την τελευταία του εμπορική πτήση μετά από 40 χρόνια υπηρεσίας πάνω από το Βέστμανεγιαρ, ένα ηφαιστειακό αρχιπέλαγος στα ανοικτά της νότιας Ισλανδίας, το Σάββατο. Οι κάτοικοι του μικρού νησιού και οι επιβάτες της πτήσης από τη Φρανκφούρτη προς την Ισλανδία έμειναν έκπληκτοι όταν ο πιλότος κατέβηκε μόλις 100 μέτρα πάνω από την κοινότητα πριν προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κέφλαβικ.

Ισλανδία: Η στιγμή που το αεροπλάνο πετά χαμηλά πάνω από χωριό

Η Icelandair έκτοτε κατήγγειλε τον έμπειρο πιλότο στην αστυνομία καθώς η πτήση έγινε χωρίς εξουσιοδότηση. Η επικεφαλής πτήσεων Λίντα Γκουναρσντότιρ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι επιβάτες της πτήσης ενημερώθηκαν κατά τη διάρκειά της για τη χαμηλή διέλευση ωστόσο η Icelandair δεν το έχει ακόμη επιβεβαιώσει. Σε βίντεο που τράβηξαν οι κάτοικοι διακρίνεται το τεράστιο τζετ να πετάει στο ίδιο ύψος με τους λόφους και τρομακτικά κοντά στις στέγες σπιτιών και κορυφές δέντρων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους οι κάτοικοι δήλωσαν ότι άκουσαν θόρυβο και ένιωσαν δονήσεις καθώς το αεροσκάφος περνούσε από πάνω. Κάποιοι μάλιστα ανέφεραν ότι φοβήθηκαν ότι το αεροπλάνο επρόκειτο να συντριβεί.

Η Γκουναρσντότιρ τόνισε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πιλότος πραγματοποίησε τον ελιγμό χωρίς τη γνώση ή την άδεια της αεροπορικής εταιρείας. «Αυτή δεν είναι συνήθης πρακτική. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θα εξετάσουμε εσωτερικά», ανέφερε. Σημείωσε επίσης ότι τέτοιες ενέργειες δεν αποτελούν συνήθεια για τους πιλότους της Icelandair στην τελευταία τους πτήση, αν και έχουν συμβεί στο παρελθόν.

Οι διελεύσεις (flyovers) αποτελούν παράδοση που συνδέεται με στρατιωτικά αεροσκάφη, τα οποία συνήθως μεταφέρουν έως πέντε επιβάτες, αν και δεν πραγματοποιούνται απαραίτητα σε χαμηλό ύψος. Λόγω των κινδύνων που ενέχουν, συνήθως δεν εκτελούνται από πιλότους επιβατικών αεροσκαφών σε εμπορικές πτήσεις με Boeing 757, το οποίο μεταφέρει περίπου 200 άτομα.

Η Icelandair εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό. «Ζητούμε συγγνώμη από τους κατοίκους του Βέστμανεγιαρ εάν έχουν ενοχληθεί», δήλωσε η Γκουναρσντότιρ στο τοπικό μέσο Visir. Η Icelandair δεν έχει αναφέρει εάν θα ληφθούν πρόσθετα πειθαρχικά μέτρα εσωτερικά, αλλά η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.