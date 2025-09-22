Ισημερινός: 14 νεκροί κατά τη διάρκεια συγκρούσεων αντίπαλων συμμοριών μέσα σε φυλακή - iefimerida.gr

Με αίμα βάφτηκε φυλακή στον Ισημερινό, έπειτα από συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών, με 13 κρατούμενους και έναν φύλακα να εντοπίζονται νεκροί.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, εισερχόμενοι στη φυλακή Ματσάλα, οι αστυνομικοί βρήκαν «14 νεκρούς», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Ecuavisa ένας αστυνομικός.

Αναφορές για 14 τραυματίες -Συνελήφθησαν 13 άτομα που είχαν δραπετεύσει

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για 14 τραυματίες, αλλά και «πολυάριθμους κρατουμένους» που δραπέτευσαν.

Βέβαια, όπως έγινε γνωστό, 13 εξ αυτών εντοπίστηκαν και πιάστηκαν μετά από λίγη ώρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ