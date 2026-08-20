Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού -Αισθητός και στην πρωτεύουσα Λίμα - iefimerida.gr

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην περιοχή Αγιακούτσο, σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού (IGP).

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Λίμα, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους. Ωστόσο, δεν υπήρξαν αρχικές αναφορές για τραυματισμούς ή καταρρεύσεις κτιρίων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στο Κούσκο, 575 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που μαθητές εγκατέλειπαν πανικόβλητοι τις αίθουσες διδασκαλίας για να προφυλαχθούν σε ασφαλές σημείο.

Μετά τον ισχυρό σεισμό, οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι. Παράλληλα, τους κάλεσαν να ετοιμάσουν ένα κιτ έκτακτης ανάγκης, ως προετοιμασία για το ενδεχόμενο εκδήλωσης ισχυρών μετασεισμών.

Σημειώνεται πως τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας είχε καταγραφεί άλλος ένας σεισμός, μεγέθους 4,8 βαθμών, στην περιοχή της Λίμα. Το επίκεντρο του προηγούμενου σεισμού εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λουρίν.

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Ο σεισμός σημειώθηκε στις 13:00 (τοπική ώρα) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα, στην επαρχία Παρινακότσας.

Από την πλευρά τους, τo ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφεραν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών.

Αισθητός στη Λίμα και το Κούσκο

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην πρωτεύουσα Λίμα. Ο επικεφαλής του IGP, Hernando Tavera, δήλωσε στο Canal N ότι, λόγω του βάθους, η αίσθηση «ήταν πολύ δυνατή».

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Εξήγησε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στις περιοχές Αρεκίπα, Ίκα και το Αμπανκάι. «Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, οι κάτοικοι των περιοχών έχουν βγει στους δρόμους αρκετά τρομοκρατημένοι. Δεν έχουμε λάβει γνώσει για τραυματισμούς ή πτώσεις κτιρίων. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί έτσι », δήλωσε.

Στο Κούσκο, που βρίσκεται περίπου 575 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο, κάμερες ασφαλείας από σχολείο κατέγραψαν τη στιγμή που οι μαθητές έτρεξαν να βγουν από τις αίθουσες προκειμένου να βρουν ασφαλές μέρος να προφυλαχθούν.

Οι αρχές συνιστούν στο κοινό να παραμείνει ψύχραιμο και να έχει έτοιμο ένα κιτ έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μετασεισμών.

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Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού ανέφερε ότι ένας σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών καταγράφηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Λίμα, με επίκεντρο 42 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λουρίν και βάθος 42 χιλιομέτρων.

Λόγω της θέσης του στον «Δακτύλιο της Φωτιάς»﻿ του Ειρηνικού, το Περού βιώνει συνεχή τεκτονική δραστηριότητα που προκύπτει από την τριβή μεταξύ των πλακών και των τοπικών ρηγμάτων.

