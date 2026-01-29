Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια - iefimerida.gr

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο διυλιστήριο Tüpraş στην επαρχία Κοτζαέλι της Νικομήδειας, στην Τουρκία.

Το διυλιστήριο βρίσκεται στην περιοχή Κόρφεζ της επαρχίας Κοτζαέλι και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Τουρκίας.

Στην περιοχή έχουν σταλεί πολυάριθμες πυροσβεστικές και ιατρικές ομάδες.

Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.

Η Tüpraş εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Ξέσπασε πυρκαγιά στην αυλή δεξαμενών του διυλιστηρίου μας στο Ιζμίτ περίπου στις 9:30 μ.μ. σήμερα το βράδυ. Οι ομάδες τεχνικής ασφάλειας έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο. Κανένας εργαζόμενος δεν επηρεάστηκε. Οι δραστηριότητές μας συνεχίζονται κανονικά»