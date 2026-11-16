Συναγερμός στο Ισφαχάν του Ιράν -Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής φαίνεται να βρίσκεται η πόλη Ισφαχάν του Ιράν.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, φέρεται να ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους που οδήγησαν στην ενεργοποίησή τους, ενώ παραμένει άγνωστο εάν εντοπίστηκε κάποια εναέρια απειλή.