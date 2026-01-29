 Ήρωας αστυνομικός έσωσε μωρό από πνιγμό σε μια δραματική επέμβαση που κατέγραψε κάμερα - iefimerida.gr
Ήρωας αστυνομικός έσωσε μωρό από πνιγμό σε μια δραματική επέμβαση που κατέγραψε κάμερα

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αστυνομικός στις ΗΠΑ έσωσε ένα μωρό που πνίγονταν σε δραματικό βίντεο που κατέγραψε κάμερα.

Οι δραματικές εικόνες καταγράφηκαν στην Νότια Καλιφόρνια όπου ο αστυνομικός έσπευσε να σώσει το μωρό. Μια ανάρτηση στο Facebook από το Αστυνομικό Τμήμα του Orange έδειξε τις απίστευτες εικόνες από το εσωτερικό του οχήματος του αστυνομικού, καθώς έσπευδε στο σημείο με τη σειρήνα να ηχεί.

Ο αστυνομικός έσωσε βρέφος από πνιγμό

Στο βίντεο βλέπουμε τον αστυνομικό να βγαίνει βιαστικά από το αυτοκίνητό του και να τρέχει προς μια τρομοκρατημένη γυναίκα που στέκεται στο πεζοδρόμιο κρατώντας ένα μωρό.

Στο παρασκήνιο ακούγεται κλάμα, καθώς ο αστυνομικός γυρίζει το μωρό ανάσκελα και κάνει αρκετές προσπάθειες για να το κάνει να αναπνεύσει ξανά.

Το μωρό αρχίζει να κλαίει και ο άντρας συνειδητοποιεί ότι το παιδί θα είναι εντάξει. «Το μωρό αναπνέει…», αναφέρει ο αστυνομικός μέσω ασυρμάτου στη βάση.

